Leipnik-Lundenburger mit Rekordumsatz

Pröll weist auch den Erfolg des Restrukturierungsprozesses hin.

Die Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG (LLI) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 ein Rekordergebnis mit den Kerngeschäften Mehl & Mühle sowie café+co erzielt.

Demnach hat der Umsatz um 3,8% auf rund 1,037 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr zugelegt und der Jahresgewinn vor Steuern (EGT) ist von 43,9 Mio. Euro auf 90,6 Mio. Euro geklettert. "Das ist das höchste Ergebnis in 150 Jahren seit Bestehen der LLI", betonte der Generaldirektor der Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG, Josef Pröll, und verwies auf einen erfolgreichen Restrukturierungsprozess. "Die zahlreichen strukturellen Reformen haben sich ausgezahlt und eine breite sowie solide Aufstellung der Unternehmensgruppe auf internationaler Ebene sichergestellt. Wo klare Strategien angewendet werden, findet es seinen Niederschlag", so Pröll, der nun bereits seit fünf Jahren Vorstandsvorsitzender der LLI ist. Von den internationalen Tochtergesellschaften wurden 83,6% des Konzernumsatzes erwirtschaftet.

Das gute Ergebnis wurde vor allem von einer positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung der GoodMills Group, dem Segment Mehl & Mühle (Marke Fini's Feinstes in Österreich) mit einem Umsatz von insgesamt 847,4 Mio. Euro (2014/15: 826 Mio. Euro) und einem EGT von 51,4 Mio. Euro - davon operativ 20 Mio. Euro - (2014/15: 11,1 Mio. Euro) - getragen. Zu der positiven Entwicklung der Sparte haben etwa die fortgesetzte Stärkung des Markenmehlgeschäftes wie in Osteuropa und Deutschland, die Konzentration auf das Kerngeschäft und somit der Ausstieg aus dem Bäckereigeschäft, die vollständige Eingliederung der VK Mühlen AG in die GoodMills Group, ein Managementwechsel sowie der Fokus auf Forschung und Entwicklung hinsichtlich neuer Produkte und Technologien beigetragen, zählte LLI-Vorstandsmitglied Kurt Miesenböck wesentliche Strategien der GoodMills Group auf. Einmaleffekte durch Veräußerungen des Mühlenstandorts Köln sowie der Bun- und Frischbrotbäckerei in Rumänien schlugen zusätzlich deutlich zu Buche.



Für die Zukunft möchte die GoodMills Group den Gewinn weiter erhöhen - unter anderem mit Investitionen vor allem ins Marketing aber auch in neueste Mühlentechnologien. "Insgesamt soll die Ergebnissteigerung nicht über den Preis laufen, sondern über das Markengeschäft", betonte Miesenböck. So soll im kommenden Jahr um 12 Mio. Euro die Mühle in Stradunia (Polen) ausgebaut und um 20 bis 25 Mio. Euro eine neue Mühle in Tschechien errichtet werden.



Die GoodMills Group verarbeitet jährlich 2,8 Mio. t Getreide und beschäftigt 2.150 Mitarbeiter in 24 Mühlenstandorten in sieben Ländern (Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien).



"LLI strebt eine klare Fortsetzung der Unternehmensstrategie mit Mehl & Mühle als zentrale Kompetenz an und will die Marktführerschaft in den Ländern, wo das Unternehmen derzeit tätig ist, weiter ausbauen. Investitionen in Goodmills Innovation in Hamburg sollen die Forschung und Entwicklung voranbringen sowie das Unternehmen stärken", sagte Pröll.



Die LLI rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 mit Umsatz und Ergebniswachstum in den operativen Geschäftsfeldern Mehl & Mühle sowie Vending. Für die im Segment Sonstige abgebildeten strategischen Beteiligungen (Agrana, Südzucker, BayWa) erwartet LLI für das laufende Geschäftsjahr ebenfalls Ergebniszuwächse und einen moderaten Anstieg beim Konzernumsatz, wobei hier die weitere Entwicklung der Rohstoffpreise der bestimmende Faktor bleibt. Das Unternehmen feiert 2017 sein 150-jähriges Bestehen.

Erstellt am 20.12.2016