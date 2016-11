Landarbeiter: Ausbildung muss Wandel widerspiegeln

Die Arbeit auf den Höfen hat sich gewandelt.

Andreas Freistetter, der Präsident der Landarbeiterkammer NÖ, ist überzeugt, dass die Facharbeiterausbildung dem Wandel in der Landwirtschaft angepasst werden muss.

"Die Arbeit am Bauernhof ist heute anders als noch vor einigen Jahren. Vieles wird technischer, es braucht auch grundlegende Kenntnisse über Marketing und Vermarktung." Er begrüße daher die kürzlich von der Landesregierung gefassten Pläne zur Neuordnung des landwirtschaftlichen Fachschulwesens, so Freistetter weiter: "Alte Strukturen in der bäuerlichen Ausbildung gehören überdacht und zeitgemäße Zugänge müssen gefunden werden, die den künftigen Erfordernissen im Beruf angepasst sind. Die Absolventen der modernisierten und qualitativ hochwertigen Fachschulen sollen mit optimalen Zukunftschancen in die Berufswelt der Landwirtschaft einsteigen können."



Mit dem Budget, das das Land Niederösterreich in den nächsten Jahren in den Ausbau der Landwirtschaftlichen Fachschulen stecken will, sei ein positiver Schritt in Richtung hochwertige und zukunftsorientierte Ausbildung auf dem agrarischen Sektor gemacht, ist Freistetter überzeugt. Als Arbeitnehmervertreter sei ihm auch die zukünftige Situation der Beschäftigten in den LFS ein wichtiges Anliegen: "Für das Personal, das von der Organisationsänderung betroffen ist, muss es sozial verträgliche Lösungen geben."

Erstellt am 15.11.2016