Lagerhaus Technik Center stellt sich neu auf

John Deere ist der wichtigste Partner des Unternehmens.

Mit einer Kompetenzoffensive rüstet sich das Lagerhaus Technik Center (LTC) für die Zukunft. Dazu wurde ein entsprechendes Konzept zur weiteren Professionalisierung und zu einer Neustrukturierung der Vertriebs- und Service-Standorte im LTC-Gebiet beschlossen.

Dabei stehen Qualität, Kompetenz und Kundennähe im Mittelpunkt des Maßnahmenbündels. Die Fachwerkstätten werden ihr Service künftig für alle Marken noch kundennaher anbieten. Leistungen rund um John Deere-Traktoren werden in Landtechnik-Kompetenz-Zentren (LTK) gebündelt angeboten. Zusätzlich werden sogenannte Servicebusse sowie Not- und Erntedienste forciert.



Durch das neue Konzept verspricht sich das LTC ein effizienteres und flächendeckendes Netz, das den künftigen Anforderungen der Landwirte entspricht. In den nächsten Wochen wird das beschlossene Konzept einer Feinabstimmung unterzogen. Die größte Herausforderung ist dabei das Schaffen eines entsprechend flächendeckenden Netzes an Vertriebs- und Servicestandorten, um für die Landwirte eine möglichst einfache Erreichbarkeit zu gewährleisten. Zur Umsetzung wurde mit dem erfahrenen Handelsmanager Hubert Schenk ein zusätzlicher Geschäftsführer bestellt. Er übernimmt künftig die Bereiche Personal, Beschaffung und die kaufmännischen Belange. Der jetzige Geschäftsführer Andreas Gruber verantwortet die Bereiche Vertrieb und Service.



Mit der Neuordnung der Standorte will das LTC die Professionalisierung und die Qualität der Kundenbetreuung im Verkauf, der Beratung und Servicierung weiter erhöhen. Dazu sollen das flächendeckende Standortnetz in Fachwerkstätten und John Deere-Landtechnik-Kompetenz-Zentren strukturiert und somit künftig zwei Formate geschaffen werden: Die Fachwerkstätten bieten weiterhin hohe Kundennähe sowie Kompetenz und Service für alle Marken und führen Ersatzteile, Verschleißteile und entsprechende Werkstattausrüstung angepasst an das Landtechnik-Sortiment. Die LTK bündeln das Knowhow zu John Deere-Maschinen mit entsprechender Ausrüstung sowie umfassender Kompetenz durch hochqualifizierte und gut ausgebildete Mitarbeiter, die den Anforderungen der Zukunft gerecht werden. Gleichzeitig werden mit der Umstrukturierung in den Fachwerkstätten und LTK Servicebusse sowie Not- und Erntedienste verstärkt zum Einsatz kommen.



Mit dem neuen Konzept reagiert das LTC auf den Strukturwandel in der Landwirtschaft, der zu tendenziell weniger, dafür aber größeren Betrieben mit immer höheren Professionalisierungsansprüchen führt.

Erstellt am 29.11.2016