Kritik an Verkauf aus der Intervention

Die Freigabe komme zu früh, meinen Bauernvertreter.

Die EU-Kommission hat den Startschuss für den Verkauf von Magermilchpulver aus Interventionsbeständen gegeben. Der erste Gebotstermin läuft bis zum 13. Dezember 2016, damit sollen 22.150 t dieses Produkts wieder auf den Markt gelangen.

Der EU-Dachverband der Landwirte- und Genossenschaftsverbände, COPA-COGECA, kritisiert dieses Vorgehen. Die Räumung der öffentlichen Milchpulverbestände beginne zu früh, die Märkte hätten gerade erst begonnen, sich zu erholen, stellte Thierry Roquefeuil, Vorsitzender der COPA-Arbeitsgruppe für Milchprodukte, fest.



Das Thema Intervention stand gestern auch im Mittelpunkt eines Treffens von Milchproduzenten- sowie Molkerei-Verbänden aus Frankreich und Deutschland in Straßburg. Die EU-Kommission sollte ihre Pläne zum vorzeitigen Verkauf von Magermilchpulver aus der öffentlichen Lagerhaltung vorerst zurückstellen, wurde gefordert. Aus Deutschland nahmen der Bauern-, der Raiffeisen- und der Milchindustrie-Verband an dem Treffen teil.



Die sich abzeichnende Stabilisierung der Marktlage dürfe nicht zu früh durch zusätzliche Angebotsmengen auf den Produktmärkten gestört werden, urteilten die Branchenvertreter einhellig. Einige Märkte seien dafür weiterhin zu schwach. Darüber hinaus seien in vielen Mitgliedstaaten die von der EU auf den Weg gebrachten Maßnahmen noch nicht umgesetzt, mit denen die Milchproduktion stabilisiert beziehungsweise gedrosselt werden solle. Ein Verkauf von Interventionsware zum jetzigen Zeitpunkt würde diese Maßnahmen konterkarieren. In jedem Fall müsse die EU-Kommission dafür Sorge tragen, dass diese Mengen an Magermilchpulver zu marktgerechten Preisen ausgelagert werden, wurde gefordert. Außerdem sei das Interventionspreisniveau angesichts gestiegener Produktionskosten zu überprüfen.

Erstellt am 25.11.2016