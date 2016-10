"Konventionelle Biokraftstoffe" in der Kritik

Nebenprodukte sind in der Fütterung wichtig.

Anlässlich der bevorstehenden Diskussion der EU-Kommission über Optionen zur Reform der Richtlinie "Erneuerbare Energien", die am 7. Dezember 2016 veröffentlicht werden soll, verfasste der Dachverband der EU-Landwirte und -Genossenschaften, COPA-COGECA, ein Schreiben an den Vize-Präsidenten der EU-Kommission, Maros Sefcovic, in dem sie sich gegen das Vorhaben aussprechen.

COPA-COGECA wies darauf hin, dass eine langfristige, stabile EU-Politik notwendig sei, um die EU-Klimaziele zu erreichen, den Verkehrssektor CO2-ärmer zu machen und Ernährungssicherheit zu gewährleisten.



Im Vorfeld der Debatte sagte COPA-Präsident Martin Merrild: "Konventionelle Biokraftstoffe haben viele Vorteile für die europäische Wirtschaft insgesamt und für die Umwelt. Sie helfen der EU bei der Reduzierung ihres Proteindefizits im Tierfutter, da nur ein Teil des Rapses oder Weizens für die Herstellung von Biodiesel beziehugsweise Bioethanol verwendet wird. Der Rest dient als Futter. Biokraftstoff-Absatzmöglichkeiten bieten Landwirten eine Gelegenheit zur Anbaudiversifizierung und eine alternative Einkommensquelle zur Erzeugung hochqualitativer Lebensmittel für eine wachsende Weltbevölkerung, was angesichts ihrer geringen Einkünfte von zentraler Bedeutung ist. Biokraftstoffe tragen auch zur Reduzierung der Volatilität auf den Agrarmärkten bei. Zudem ist die Verwendung von Biotreibstoffen wichtig für mehr Wachstum und Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten sowie für die Bioökonomie und grünes Wachstum. Konventionelle Biokraftstoffe spielen folglich eine zentrale Rolle für die Schließung der Lücke in der Futterproteinhandelsbilanz der EU und die Erhöhung der Ernährungssicherheit der europäischen Bürger. Zudem sind sie ein kosteneffizienter Weg zur Reduzierung von CO2 im Verkehrssektor."



COGECA-Präsident Thomas Magnusson fügte hinzu: "Damit ihr Potenzial jedoch voll ausgeschöpft werden kann, ist eine langfristig angelegte, stabile EU-Politik erforderlich, auch wenn die EU Kapital für fortschrittliche Biokraftstoffe anziehen möchte. Daher appellieren wir an die EU, sicherzustellen, dass konventionelle Biokraftstoffe in der anstehenden Reform der Richtlinie 'Erneuerbare Energien', die bis Ende des Jahres durchgeführt werden soll, nach 2020 nicht abgeschafft werden. Wenn sie verantwortungsvoll entwickelt wird, ist die nachhaltige Biokraftstoffproduktion ein zentraler Faktor für die globale Lebensmittelproduktion."

Erstellt am 19.10.2016