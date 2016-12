„Konsumenten können viel bewegen“

2015 um mehr als 9 Mrd. Euro Lebensmittel importiert, um 50 % mehr als 2007; Foto: Hagelversicherung

"Global denken – lokal handeln: Mehr heimische Lebensmittel aus Österreich“: Eine neue Studie der Johannes-Kepler-Universität Linz im Auftrag der Österreichischen Hagelversicherung zeigt auf, dass der bewusste Griff nach heimischen Lebensmittel auch Arbeitsplätze sichert.

21.000 Arbeitsplätze – das entspricht den aktuell Arbeitslosen in Vorarlberg und im Burgenland – würden geschaffen, wenn 10 Prozent mehr heimische Lebensmittel gekauft werden. Zusätzlich sind heimische Lebensmittel auch besser für Umwelt und Klima, lauten zwei Kernbotschaften der Studie.

2015 wurden in Österreich Nahrungsmittel im Wert von mehr als neun Milliarden Euro importiert, um 50 Prozent als noch 2007. Wenn die Importe von Lebensmitteln und Agrarprodukten um zehn Prozent reduziert und durch inländische Produkte ersetzt werden, erhöht sich das Bruttoinlandsprodukt BIP um 1,8 Milliarden Euro und damit werden knapp 21.200 Arbeitsplätze gesichert beziehungsweise neu geschaffen, so der Studienautor, Univ-Prof. Friedrich Schneider vor.

Die Hagelversicherung habe diese Studie in Auftrag gegeben, weil der Klimawandel und seine Folgen für die Landwirte und auch den Naturkatastrophenversicherer selbst eine existentielle Bedeutung habe, so Generaldirektor Kurt Weinberger. „Gerade mit dem Kauf heimischer Lebensmittel mit ihren kurzen Transportwegen kann jeder täglich und aktiv zu einem besseren Klima beitragen.“: Die Hagelversicherung propagiert bereits seit 2001 mit Informationskampagnen das Thema „Mehr Klimaschutz durch den Konsum heimischer Lebensmittel.“

Laut Schneider werde das Schlagwort „Global denken – lokal handeln“ zwar gerne in den Mund genommen, jedoch nur unzureichend umgesetzt. „Im Supermarkt greifen viele Käufer aus Gewohnheit zu bestimmten Produkten. Selten wird auf die Herkunft geachtet, in den wenigsten Fällen steht die Qualität im Vordergrund, sondern meist der Preis.“ Mit bewussterem Einkaufsverhalten in dieser Frage können Konsumenten viel bewegen, so der Wirtschaftsexperte.

Österreichs Bauernbundpräsident Jakob Auer ortet auch zu geringes Problembewusstsein der öffentlichen Hand: „Wir müssen auf allen Ebenen verstärkt auf Konsumpatriotismus setzen. Mit der Novelle zum Bundesbeschaffungsgesetz wurde im Parlament bereits das Prinzip „Best- statt Billigstbieter“ beschlossen: „Alle Beschaffungspläne des Bundes und der Länder sind dieser neuen Situation anzupassen“, so Auer.

Erstellt am 14. 12. 2016