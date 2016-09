Köstinger warnt vor Saatgut-Marktkonzentration

Aus Bayer und Monsanto soll ein neuer Agrochemie-Riese entstehen.

Die Landwirtschaftssprecherin der ÖVP im Europäischen Parlament, Elisabeth Köstinger, zeigt sich besorgt über den Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto durch den deutschen Chemiekonzern Bayer.

"Die EU-Kommission muss die Vielfalt des Saatgutmarktes sichern. Interessenskonflikte entstehen, wenn eine Firma sowohl Saatgut als auch Pflanzenschutzmittel anbietet", so Köstinger heute in Straßburg.



Die EU-Abgeordnete hatte bereits Anfang September eine parlamentarische Anfrage an die Europäische Kommission gestellt, in der sie zu einer Untersuchung möglicher Konsequenzen des Monsanto-Bayer-Deals auffordert. "Die Gefahren und Kosten einer Monopolisierung des Saatgutmarktes sind vor allem für die Landwirtschaft, die genetische Vielfalt und die Biodiversität enorm", so Köstinger.



Medienberichten zufolge wird Bayer-Monsanto weltweite Marktanteile von 28% des Pestizidverkaufs, 36% des Maissaatgutverkaufs und 28% des Sojasaatgutverkaufs haben.

Erstellt am 18.9.2016