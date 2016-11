Klimaschutz: Hoffnung auf Fortschritte in Marokko

Rupprechter hofft, dass in Marrakesch Details geklärt werden.

Weniger als ein Jahr (Dezember 2015) nach der historischen Einigung trat am Freitag der Klimavertrag von Paris in Kraft. "

"Wir haben die politischen Weichen für den globalen Klimaschutz gestellt. Österreich ist vorne mit dabei und ist einer der ersten Staaten in Europa, die den Vertrag ratifiziert haben. Jetzt geht es ans Umsetzen", bringt Umweltminister Andrä Rupprechter die folgenden Schritte auf den Punkt. Dazu sei es notwendig, zahlreiche Details auszuarbeiten, damit der Klimavertrag zur vollen Geltung komme. Das werde ein Kernthema der Konferenz COP 22 sein, die ab kommenden Montag in Marrakesch beginne, so Rupprechter weiter. "Ich hoffe, dass wir uns auf einen Arbeitsplan einigen können, alles in einem Paket bis 2018 fertig zu stellen. Das ist ambitioniert, aber ohne Alternativen. Erst wenn alle Einzelheiten fixiert sind, kann der Vertrag von Paris erfolgreich umgesetzt werden. Das muss so rasch wie möglich erfolgen."



Der Klimavertrag von Paris verpflichtet alle Staaten der Welt zu Klimaschutzmaßnahmen. Diese müssen alle fünf Jahre neu vorgelegt und sukzessive gesteigert werden. Oberstes Ziel ist die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2 °C gegenüber vorindustriellen Werten und idealerweise auf unter 1,5 °C. Der Vertrag ist in einem beispiellosen Bekenntnis zum Klimaschutz von über 170 Staaten der Welt unterzeichnet worden, mehr als 90 Staaten haben ihn bereits formell ratifiziert, darunter auch Österreich.

Erstellt am 5.11.2016