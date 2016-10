Kartoffelernte neigt sich dem Ende zu

Der Drahtwurmbefall ist erneut ein großes Problem.

Bei entsprechenden Rodebedingungen sollten bis Ende dieser Woche in Nieder- und Oberösterreich auch die letzten Speiseerdäpfel aus dem Boden geholt werden können.

Vor allem die letzten Partien hatten teilweise sehr stark unter Drahtwurmbefall zu leiden. Nicht mehr alle Partien waren für eine Abpackung geeignet. Insgesamt sind die Lager bei den Händlern und zusätzliche temporäre Lager bei den Landwirten gut gefüllt, teilt die Interessensgemeinschaft Erdäpfelbau mit.



An der Marktlage hat sich gegenüber der Vorwoche nichts geändert. Der Absatz im In- wie im Ausland verläuft relativ ruhig. Ähnlich unverändert ist die Preissituation: Mittelfallende Ware wird meist um 12 Euro/100 kg übernommen, für Übergrößen werden 8 Euro gezahlt. Für kleinpackungsfähige Premiumware mit AMA-Gütesiegel werden unverändert 15 Euro erlöst. Auch die Ernte an Erdäpfeln aus biologischem Landbau ist abgeschlossen. Durch frühzeitigen Krautfäule-Befall konnten bei den Bioerdäpfeln heuer nur durchschnittliche Erntemengen eingebracht werden. Mit der Qualität der Ware zeigen sich die Händler zufrieden. Neben dem kontinuierlichen Absatz im Inland wurden auch schon erste Verladungen nach Deutschland getätigt.



Mit wenigen Ausnahmen ist auch in der BRD die Kartoffelernte abgeschlossen. In den zu trockenen Gebieten im Westen Deutschlands aber auch in Belgien kommt die Ernte aber immer noch nur schleppend voran. Mangels anderer Ware bedienen sich die Verarbeitungsbetriebe hier ersatzweise an Speiseware mit Verarbeitungseigenschaften. So besteht trotz abgeschlossener Aktionen im Handel und laufender Herbstferien regional verstärktes Interesse an Speiseware. Diese Situation lässt die Erlöse für Speiseindustrieware ansteigen, wirkt aber auch auf die Preise für Speisekartoffeln. So hat sich der Bundesdurchschnitt in der letzten Woche auf 14,40 bis 15,40 Euro/100kg erhöht.

Erstellt am 20.10.2016