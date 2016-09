Kammer Tirol gegen "Grundrecht auf Erholung"

Almen seien ein Arbeitsplatz der Bauern.

"Landwirtschaftliche Flächen sind Produktionsflächen für regionale Lebensmittel und kein Spielplatz!". Mit diesen harschen Worten erteilt der Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol, Josef Hechenberger, der Forderung des Alpenvereins nach einem "verfassungsrechtlich gesicherten Grundrecht auf Naturgenuss und Erholung in der Natur" eine klare Absage.

"Almen, Weiden, Äcker und Felder sind der Arbeitsplatz der Bäuerinnen und Bauern. Sie müssen unangetastet bleiben und dürfen nicht Freizeitinteressen zum Opfer fallen", unterstreicht Hechenberger.



Auch dem Vergleich von Alpenvereins-Präsident Andreas Ermacora mit Bayern, wo Erholungssuchende gegenüber Grundbesitzern klar bevorzugt werden, kann der LK-Präsident nichts abgewinnen: "Der Vergleich hinkt. Weder die Flächenstruktur noch das Ausmaß des Tourismus sind mit Tirol vergleichbar. Eine Angleichung an bayrische Gepflogenheiten hätte bei uns fatale Folgen."



Genauso wenig kann er sich ein freies Betretungsrecht privater Wege vorstellen: "Öffentliche Wege sind für die Freizeit weitgehend frei benutzbar. Dies nun auch auf private Bringungswege auszuweiten, wäre eine untragbare Verschlechterung für unsere Bauern." So müssten vorab etwa Haftungsfragen geklärt werden. "Eine Aufwertung von Freizeitinteressen zu Lasten der Landwirtschaft ist das falsche Signal", so Hechenberger. "Unsere Position ist klar: Der Schutz von Arbeits- und Produktionsflächen sowie Eigentum steht jedenfalls vor Freizeitinteressen."

