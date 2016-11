Kammer argumentiert pro Glyphosat

Herbizide werden im Wald eher nur bei Aufforstungen eingesetzt.

Eine sehr eindeutige Position bezieht die Landwirtschaftskammer Kärnten im Falle einer von der Umweltschutzorganisation Greenpeace gezogenen Rückstandsprobe aus einem Wald im Bezirk Klagenfurt-Land.

Die NGO hatte auf einem Grundstück, das mit Glyphosat behandelt worden war, Waldfrüchte gesammelt und analysieren lassen. Bei diesen sei eine 500-fache Grenzwertüberschreitung festgestellt worden - ein kleines Kind würde mit fünf Beeren die erlaubte Tagesdosis erreichen, argumentierte Greenpeace dann.

Der ORF Kärnten hat zu dem Fall mit der Landwirtschaftkammer gesprochen - und dort augenscheinlich sehr klare Statements erhalten. Pflanzenschutzexperte Markus Tschischej wird folgendermaßen zitiert: „Glyphosat ist kein aggressives Pflanzenschutzmittel. Es ist das Mittel, das weltweit nahezu am häufigsten eingesetzt wird.“ Glyphosat habe eine gute Halbwertszeit, das Mittel baue sich relativ schnell ab. Tschischej habe gemeint, dass die Einstufung als "möglicherweise krebserregend" der Weltgesundheitsorganisation WHO "sehr viel Interpretationsspielraum offen lasse", schreibt der ORF auf seinem Onlineportal. „Glyphosat ist möglicherweise als krebserregend eingestuft, Rindfleisch ist das aber auch.“ Wenn man sich ansehe, welche Mittel und Nahrungsmittel oder auch kosmetischen Produkte in Studien der WHO „auf einer Stufe mit Glyphosat“ stünden, müsse man sagen: „Die Welt steht wirklich nicht mehr lange“, so Tschischej zu den Redakteuren.

„Unbestritten“ sei allerdings, dass das Mittel nicht in die Nahrungskette gelangen dürfe. Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten sei der Einsatz von Glyphosat in den landwirtschaftlichen Kulturen deshalb in Österreich verboten. In anderen Staaten etwa werde das Getreide vor der Ernte „totgespritzt“, um sich die Arbeit zu erleichtern.

Der Besitzer des betroffenen Waldes ließ dem ORF Kärnten über seine Rechtsanwaltskanzlei ausrichten, dass die Proben von Greenpeace nicht richtig gezogen worden seien, daher seien auch die Untersuchungsergebnisse unrichtig. Grüne, BZÖ, FPÖ und SPÖ in Kärnten fordern als Reaktion auf die Angelegenheit einen sofortigen Zulassungsstopp von Glyphosat.

Erstellt am 22.11.2016