Kärntner Kammerwahl in der Kritik

Die Listenerstellung wird hinterfragt.

In den vergangenen Tagen sei die Landwirtschaftskammer Kärnten in Hinblick auf die kommende LK-Wahl Opfer medial ausgetragener Pauschalverurteilungen und massiver Kritik, insbesondere von zwei wahlwerbenden Parteien gewesen, meint LK-Präsident Johann Mößler.

Er mahnt zur Abkühlung der Gemüter und appelliert, die Kirche im Dorf zu lassen: "Die Landwirtschaftskammer war bei der Erstellung der Wählerlisten weder inkompetent, noch besteht irgend ein Grund, die LK-Wahl zeitlich nach hinten zu verschieben. Die ganze Aufregung ist überzogen. Der Wahlvorgang wird ordnungsgemäß durchgeführt."



Wie bei allen anderen großen Landwirtschaftskammern in Österreich auch sind die Gemeinden schon immer in die Erstellung der Wählerverzeichnisse miteingebunden, da die Kammern keinen Zugang zu beispielsweise Personenstandsregistern haben. Der bäuerliche Familienbetrieb mit seinen darin haupt- und nebenberuflich tätigen Menschen war immer schon die wichtigste Basis der österreichischen Land- und Forstwirtschaft. Auch die Wahlberechtigung ist auf die am Bauernhof arbeitenden und nicht nur auf die besitzenden Menschen abgestimmt. Bisher ist es noch bei jeder Wahl gelungen, in wohlwollender und gesetzlich genau geregelter Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und LK, die Wählerbasis vollständig zu erheben. "Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Gemeinden für die Mitwirkung bei der Erstellung des Wählerverzeichnisses und hoffe, dass auch das gerade laufende Berichtigungs- und Beschwerdeverfahren unter Aufsicht der örtlichen Wahlkommissionen ordnungsgemäß abgeschlossen wird."



In der für die Bäuerinnen und Bauern aktuell ohnedies wirtschaftlich sehr angespannten Lage sei es alles andere als hilfreich, politisches Kleingeld zu wechseln und die bäuerliche Interessenvertretung im Gesamten schlecht zu machen, betont Mößler. "Ich fordere alle wahlwerbenden Parteien und Funktionäre auf, die LK stattdessen zu stärken und die Wahlberechtigten am 6. November zur Wahlteilnahme zu ermutigen."

Erstellt am 15.9.2016