Kärnten im Wahlkampf: Mößler will Konjunkturpaket

Kammerpräsident Johann Mößler hat ein Maßnahmenpaket ausgearbeitet.

Angesichts der gesunkenen Einkommensergebnisse forderte der Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten, Johann Mößler, den Landtag auf, ein Konjunkturpaket für die bäuerliche Landwirtschaft zu beschließen.

Das Vier-Punkte-Paket müsse folgende Maßnahmen umfassen: die Absicherung der Landesmittel für die bäuerlichen Betriebe im Budget, die Verwendung regionaler Lebensmittel in allen Verpflegungseinrichtungen des Landes, die Stärkung des heimischen Rohstoffes Holz durch das Land Kärnten sowie eine Investitionsoffensive für das ländliche Wegenetz. Eine ausführlichere Argumentationsliste steht auf aiz.info als Download zur Verfügung.



"Wer gegen die Handelsabkommen TTIP und CETA ist, der muss konsequenterweise auch für bäuerliche Landwirtschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sein. Deshalb fordere ich alle politischen Parteien im Landtag auf, unser Maßnahmenpaket zu unterstützen, um den bäuerlichen Betrieben Perspektiven zu geben. Ich erinnere alle Abgeordneten an den §2 Abs. 1 des Kärntner Landwirtschaftsgesetzes, der das Land verpflichtet, durch Maßnahmen dazu beizutragen, den Bestand und die Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft in Kärnten zu sichern. Ich berufe mich auf diese gesetzliche Grundlage und fordere den Landtag auf, ein gemeinsames Zeichen für die bäuerliche Landwirtschaft in Kärnten zu setzen", so der LK-Präsident.



"Wir fordern nichts Unmögliches - wir fordern Notwendiges", betonte Mößler und wies darauf hin, dass das von ihm vorgeschlagene Konjunkturpaket den Empfehlungen des Institutes für Höhere Studien (IHS) im kürzlich erschienenen Wirtschaftsbericht für Kärnten entspreche. Jeder Bauernhof sichere drei bis vier Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich. Derzeit investiere jeder Bauernhof nach wie vor jährlich rund 16.500 Euro in die regionale Wirtschaft. "Wenn die Bauern nichts mehr verdienen, können sie weniger investieren und der Wirtschaftsmotor am Land beginnt zu stottern", warnte der LK-Präsident.



Abschließend forderte der Präsident die Landtagsabgeordneten angesichts der bevorstehenden LK-Wahl zu Besonnenheit auf: "Wir brauchen keine populistische Parteipolemik, sondern echte Hilfe für die Bauern in Kärnten."

Erstellt am 26.9.2016