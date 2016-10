Kärnten genehmigt Transportzuschüsse für Milch

Die Abholung in kleinstrukturierten Gebieten bringt einen Wettbewerbsnachteil mit sich.

Extreme Ernteausfälle bedrohen heuer nicht nur die Existenzen der Kärntner Bauern, sie reduzieren auch die Versorgung mit heimischen Produkten. Daher wird nun im Herbst ein weiteres Paket mit Sofortmaßnahmen in Höhe von 900.000 Euro wirksam, das in der Koalition bereits vereinbart wurde.

Es sieht einen Transportkostenzuschuss in Höhe von 500.000 Euro für die klein strukturierte Milchwirtschaft vor. Die Auszahlungen werden im Jänner/Feber 2017 erfolgen. Schon im Sommer wurde als rasche Maßnahme ein Transportkostenzuschuss in Höhe von 500.000 Euro gewährt, dessen Auszahlung an die Milchbauern ist bereits erfolgt", teilte Agrarlandesrat Christian Benger heute mit.



Weiters werden zusätzlich 220.000 Euro für die Sanierung sowie Instandsetzung der von Unwetter zerstörten Straßen und Wege zur Verfügung gestellt. Zusätzliche 170.000 Euro werden in den Forstwegebau investiert. "Nur bewirtschaftete Wälder behalten ihren Wert und ihre Funktionen. Außerdem müssen die Borkenkäfer-Bäume unverzüglich entfernt werden", so Benger. Der Betrag des Landes für die Behebung der Unwetterschäden macht in Summe rund 400.000 Euro aus.

Erstellt am 17.10.2016