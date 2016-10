Kärnten: Bestbieterprinzip bei Lebensmitteleinkauf

Landesinstitutionen sollen regional einkaufen.

"Ein guter Tag für die Kärntner Bäuerinnen und Bauern", kommentiert Johann Mößler, der Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten, den Beschluss der Landesregierung zum verstärkten Einsatz heimischer Lebensmittel in den Küchen der öffentlichen Hand. V

or einem Jahr hatte der Präsident der bäuerlichen Interessenvertretung die Forderung im Rahmen einer gemeinsamen Regierungssitzung mit den Sozialpartnern erhoben. Nun hat eine Expertengruppe, bestehend aus Mitgliedern des Landes, der Landwirtschaftskammer, Bio Austria und der KABEG (Verbund von Kärntner Krankenanstalten), einen Kriterienkatalog auf den Tisch gelegt, der bei Milch, Fleisch und Eiern sowie deren Verarbeitungsprodukten das Bestbieterprinzip umsetzt und den Bezug zu heimischen Lebensmitteln stärkt.



"Gentechnikfreiheit bei Milch, Käfighaltungsverbot bei Eiern und AMA-Gütesiegelqualität bei Fleisch werden in Zukunft einen bedeutenden Stellenwert beim Einkauf durch die öffentliche Hand haben. Deutsche Butter in Kärntner Krankenhäusern sollte damit der Vergangenheit angehören.", so der Präsident, der auch begrüßt, dass der Bioanteil bei Lebensmitteln im Land bis 2020 Schritt für Schritt auf 30% gesteigert werden soll. In Summe bedeute der Beschluss des Landes mehr Wertschöpfung für die Bauern. Im Hinblick auf die gesunkenen Einkommen der Betriebe bezeichnet Mößler daher den Regierungsbeschluss als "wichtiges Signal", dass das Land zu den Bauern steht. Da der Kriterienkatalog des Landes als Empfehlung gilt und erst durch die konkreten Ausschreibungen mit Leben erfüllt werden muss, will der LK-Präsident den öffentlichen Küchen in den nächsten Monaten verstärkt auf die Finger schauen: "Wir werden die Ausschreibungen von KABEG und Co genau unter die Lupe nehmen." In Summe geht man aber davon aus, dass das verpflichtende Bestbieterprinzip nun durch die Anwendung der empfohlenen Kriterien erfüllt werden wird.



Mit dem Beschluss der Landesregierung wurde ein zentraler Punkt des von Mößler geforderten Konjunkturpakets für die Bauern erfüllt. Der Präsident pocht jetzt auch auf die weiteren Maßnahmen: "Was bei den Lebensmitteln geht, muss auch beim Holz möglich sein. Wir brauchen ein klares Signal der öffentlichen Hand zur Bevorzugung des heimischen Rohstoffes Holz am Bau." Der Kammerchef verweist in diesem Zusammenhang auf die Steiermark, wo sich das Land selbst verpflichtet hat, 30% der öffentlichen Bauten in Holzbauweise auszuführen. "Das ist die Vorgabe für Kärnten", so Mößler.

Erstellt am 20.10.2016