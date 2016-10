Jungunternehmertag von Landjugend und Unser Hof

"Dein Sprung in die Zukunft!"

Die Landjugend Österreich veranstaltet am 13. Oktober 2016 in der HBLA Ursprung in Elixhausen/Salzburg den "Bäuerlichen Jungunternehmertag". Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Hofübernahme, Lebensqualität, Innovationen, Big Data und Risikomanagement. Neben hochkarätigen Referaten stehen Erfahrungsberichte und Roundtable-Gespräche auf dem Programm.

Der Jungunternehmertag wird um 14.00 Uhr von der Bundesleitung der Landjugend, Isabelle Riedl und Martin Stieglbauer, eröffnet. Wie man Innovationen erfolgreich im Betrieb umsetzt, erläutert danach Irene Unterkofler, Abteilungsleiterin für Innovation & Energie im Südtiroler Bauernbund. Über den Einsatz modernster Technik und Elektronik im Herdenmanagement informiert Johann Gasteiner von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Wie man die Lebensqualität am Bauernhof verbessern kann, darüber berichtet die erfahrene Expertin Elisabeth Neureiter aus Salzburg. Mit dem Risikomanagement in der Landwirtschaft befasst sich Josef Hambrusch, Abteilungsleiter für Betriebswirtschaft in der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, in seinem Referat. Damit auch die Praktiker ausgiebig zu Wort kommen, folgen nach den Fachvorträgen Erfahrungsberichte von Junglandwirtinnen und -landwirten. Den Abschluss bildet ein Roundtable-Gespräch, das die Salzburger Landtagsabgeordnete Theresia Neuhofer und der Obmann der BBK Hallein, Rupert Quehenberger, mit den Referenten dieses Jungunternehmertages führen werden.



Der Jungunternehmertag wird in Kooperation mit dem Landwirtschaftsministerium, der LK Österreich, der Jungbauernschaft, dem Ökosozialen Forum und weiteren Partnern veranstaltet. Anmeldungen zur Tagung sind bis spätestens Freitag, 7. Oktober, unter der Mailadresse oelj@landjugend.at, Tel.-Nr. 01/53441-8561 oder unter landjugend@lk-salzburg.at, Tel.-Nr. 0662/641248-371, möglich. Der Eintritt ist frei.

Erstellt am 5.10.2016