Jungbauern mit Erntedankfest zufrieden

Der Augarten stand am Wochenende im Zeichen der Landwirtschaft.

Das 16. Wiener Erntedankfest, das am vergangenen Wochenende im Augarten, dem ältesten Barockgarten in der Bundeshauptstadt, stattfand, war ein voller Erfolg.

Die Österreichischen Jungbauern hatten unter dem Motto "Von daheim schmeckt's am besten!" zwei Tage lang dazu eingeladen, die Lust aufs Land direkt im Herzen Wiens zu genießen - und dieser Einladung folgten zehntausende begeisterte Besucher. "Die Stimmung war genial, wir sind stolz darauf, dass so viele Menschen mit uns die eingebrachte Ernte gefeiert sowie die Gelegenheit

genutzt haben, die Leistungen der österreichischen Bäuerinnen und Bauern noch besser kennenzulernen", freut sich Jungbauern-Chef Stefan Kast.



Mit einem abwechslungsreichen Programm konnten die Festbesucher die großartige Vielfalt der heimischen Land- und Fortwirtschaft hautnah erleben. "Das Bewusstsein der Konsumenten für die hohe Qualität unserer Produkte ist besonders wichtig, und das Erntedankfest zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, dass Produzenten und Konsumenten in einem Boot sitzen", betont Kast.



In der neuen Location, dem herrlichen Ambiente des Wiener Augartens, wurden die Besucher zwei Tage lang mit Schmankerln aus allen Regionen Österreichs verwöhnt: Das Angebot reichte vom Vorarlberger Bergkäse über steirische Süßspeisen bis hin zu burgenländischem Uhudler und Wiener Gemüse. Die AMA Marketing war am Festgelände ebenfalls vertreten und stand den Konsumenten mit Informationen zur Seite. Auch die Unterhaltung für die ganze Familie kam nicht zu kurz, ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Blasmusikkapellen, Volkstanzgruppen, Schuhplattlern, aufregende Motorsägen-Schnitzkünstler der Land & Forst Betriebe sowie eine Trachtenmodenschau mit den Jungbauernkalender-Models rundeten das stimmungsvolle Fest ab.

Den traditionellen Bieranstich zur offiziellen Eröffnung des Erntedankfestes nahmen Jungbauernobmann Kast, Bundesminister Andrä Rupprechter, NÖ-Agrarlandesrat Stephan Pernkopf, Bezirksvorsteher Karlheinz Hora und Zwettler Bier-Chef Karl Schwarz vor. Der Höhepunkt des Festes erfolgte traditionell am Sonntagnachmittag, als Dompfarrer Toni Faber die Erntefrüchte segnete. Zahlreiche Ehrengäste würdigten in ihren Festansprachen die Errungenschaften und Leistungen der heimischen Land- und Forstwirtschaft. Für Franz Windisch, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien, ist dieses Fest eine "großartige Schau unserer Stadtlandwirtschaft". Er verwies in diesem Zusammenhang auf die neue App www.stadtlandwirtschaft.at.



Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner ging in seiner Rede auf die schwierige Situation der heimischen Landwirtschaft ein: "Die heurigen Ernteausfälle durch Frost, Starkregen und Dürre machen das Wirtschaften schwer. Hinzu kommen die Russland-Sanktionen sowie sinkende Milch- und Fleischpreise", sprach Mitterlehner auch den Ausbau der Ernteversicherung zu einer umfassenden Risikoabsicherung an. Wetter-Schäden sollten nicht mehr zur Existenzfrage werden, so Mitterlehner. In seiner Festrede rief er in Erinnerung, dass der Ernte stets die Leistung von 180.000 österreichischen Bauernhöfen vorangeht: "Leistung muss sich lohnen, Erarbeiten kommt vor Verteilen, dafür stehen die heimischen Bauern, dafür steht auch das alljährliche Erntedankfest", so der Vizekanzler. Nach den Festreden begeisterte der Umzug der 30 aufwändig geschmückten Erntewagen mit musikalischer Begleitung das Publikum.



Im Rahmen des Erntedankfestes präsentierten die IndustrieGruppe Pflanzenschutz (IGP) und die Jungbauern den Besuchern das gemeinsame Projekt "schauFELDER". Mit zwei Erdäpfel-Hochbeeten wurde der Unterschied zwischen behandelten und unbehandelten Kulturpflanzen aufgezeigt. Die Auswirkungen waren klar ersichtlich: Im Beet ohne Pflanzenschutz wucherten Unkräuter, zudem war der Ertrag geringer und die Qualität schlechter. "Pflanzenschutzmittel sind ein wichtiger Beitrag, um die Ernte vor Krankheiten, Schädlingen und Unkraut zu schützen. So wird gewährleistet, dass gesunde und qualitativ hochwertige Lebensmittel aus regionalem Anbau auf die heimischen Tische kommen", erklärte IGP-Obmann Christian Stockmar. "Wir wollten den Konsumenten ein realistisches und unverfälschtes Bild der Landwirtschaft vermitteln. Dazu zählt auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln", ergänzte Kast.



"Ich danke unseren Bäuerinnen und Bauern wie auch jenen Betrieben, die das größte Erntedankfest Österreichs auch heuer wieder ermöglicht haben. Regionalität und Saisonalität sind für die heimischen Land- und Forstwirte gelebte Überzeugung. Dieses Fest im Wiener Augarten ist die perfekte Kulisse und trägt wesentlich dazu bei, dieses Bewusstsein gemeinsam mit den Konsumenten hochzuhalten", zieht Kast eine positive Bilanz.

Erstellt am 12.9.2016