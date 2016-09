Juncker: Landwirte können sich auf EU verlassen

Kommissionspräsident Juncker bekennt sich zur Landwirtschaft.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker betonte in seiner Rede zur Lage der Europäischen Union, dass sich die Landwirte in Krisenzeiten auf die EU verlassen könnten.

"Milch darf nicht billiger als Wasser sein", ging der Kommissionspräsident auf die miserablen Milchpreise ein. Damit kritisierte Juncker indirekt auch den Lebensmittelhandel, der den Landwirten zu wenig für die Milch zahle. Genauer ging der Präsident aber nicht auf die umstrittenen unfairen Handelspraktiken innerhalb der Lebensmittelkette ein. Dafür erwähnte er die beiden Hilfspakete der EU-Kommission für Milcherzeuger über insgesamt 1 Mrd. Euro. Die EU stehe zur Landwirtschaft und besonders in schwieriger Lage werde die EU den Erzeugern helfen, beteuerte Juncker.



Eindeutig bekannte er sich auch zum CETA-Abkommen mit Kanada. Es sei das beste und fortschrittlichste Handelsabkommen, das die EU jemals abgeschlossen habe. Die nationalen Parlamente könnten bei der Ratifizierung des CETA-Abkommens zwar verbleibende Bedenken festhalten, aber Nachverhandlungen mit den Kanadiern gebe es nicht, stellte Juncker in seiner Grundsatzrede klar.



Das Vereinigte Königreich rief er auf, endlich einen offiziellen Antrag auf Austritt aus der EU zu stellen. In den Verhandlungen werde die EU auf der Freizügigkeit für Arbeitnehmer bestehen, wenn die Briten Zugang zum EU-Binnenmarkt behalten wollten. Schließlich kündigte Juncker an, dass das Investitionsprogramm der EU von 315 Mrd. Euro auf 630 Mrd. Euro aufgestockt und bis 2022 verlängert werden soll.

Erstellt am 15.9.2016