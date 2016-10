Hopfenbauern mit Saison zufrieden

Die Spezialkultur wird vor allem im Mühlviertel gepflegt.

Österreichs Hopfenbauern haben heuer eine reichliche Ernte von insgesamt 307 t eingefahren.

Der regenreiche Sommer bot sehr gute Wachstumsbedingungen im Gegensatz zum Vorjahr, wo aufgrund der anhaltenden Trockenheit nur 169 t eingebracht werden konnten, berichteten der Obmann der OÖ Hopfenbaugenossenschaft, Josef Reiter und der Vertreter des Brauereiverbandes, Johann Jäger, im Rahmen der diesjährigen Hopfenbonitierung in Neufelden. Die häufigen Niederschläge boten allerdings auch optimale Bedingungen für Pilzkrankheiten, weshalb von den Landwirten eine besonders aufmerksame Kulturführung gefordert war.



In den letzten Hitzewochen der Vegetation reiften die Dolden besonders schnell und nach einer sorgsamen Ernte konnten 99,9% des Mühlviertler Hopfens 2016 in die Qualitäts-Güteklasse 1 gereiht werden. Die sortenspezifisch sehr differierenden, insgesamt aber um ein Viertel höheren Alpha-Werte vervollständigten das gute Hopfenjahr.



Hopfenbau-Geschäftsführer Hermann Bayer, der auch gleichzeitig Berater der Landwirte ist, lobte die Aufgeschlossenheit der Mitglieder in Fachfragen sowie in der Sortenwahl. Der hohe Anteil an Aroma-Hopfen liege beispielsweise sehr im Trend und würde auch den Export fördern. Dies könne bei Biohopfen - mit einer diesjährigen Ernte von 8 t - mengenmäßig derzeit nicht erreicht werden. Konventionell produzierter Hopfen werde hingegen beinahe zur Gänze von den heimischen Brauern, die auf höchste Bierqualität Wert legen, aufgekauft.



Derzeit sind 42 Hopfenbauern - überwiegend aus dem oberen Mühlviertel - mit rund 155 ha Mitglieder der OÖ Hopfenbaugenossenschaft. Dazu zählen auch mehrere Waldviertler Betriebe.

