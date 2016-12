Hogan betont Vorteile neuer Handelsabkommen

Der EU-Agrarkommissar sieht im Weltmarkt vor allem Chancen.

Die EU-Kommission setzt auf neue Handelsabkommen und erwartet sich davon einen Wachstumsmotor für den EU-Agrarsektor durch zunehmende Exporte. Der Außenhandel bekomme für die Landwirte in der EU eine immer größere Bedeutung, betonte EU-Agrarkommissar Phil Hogan in Brüssel.

Die Russlandkrise konnte gemeistert werden, weil vor allem EU-Schweinefleisch stattdessen in Asien abgesetzt werden konnte, erklärte der Agrarkommissar. In einer gemeinsamen Sitzung des Agrarausschusses mit dem Handelsausschuss des Europaparlaments berichtete Hogan von seinen vielversprechenden Exportoffensiven in China, Vietnam und anderen asiatischen Ländern.



EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström ist ebenfalls von der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Agrarsektors überzeugt. Um ihre Chancen zu nutzen, müssten sich die Landwirte der EU einen besseren Marktzugang verschaffen. Japan schütze seine Lebensmittelerzeugung mit einem Einfuhrzoll von durchschnittlich 35%, einzelne Produkte sogar mit 500%. Auch in den Mercosurverhandlungen ging es für die EU nicht nur darum, sich gegen Rindfleischeinfuhren zu schützen, ist Malmström überzeugt. Die EU habe in Südamerika auch offensive Interessen und dränge auf einen besseren Zugang für Molkereiprodukte, Schweinefleisch, verarbeitete Lebensmittel und Getränke.



Die TTIP-Verhandlungen der EU mit den USA machen erst einmal Pause, berichtete Malmström, die sich kürzlich mit dem US-Handelsbeauftragten Mike Froman getroffen hatte, um die Lage zu klären. Der neue US-Präsident Donald Trump sehe die Handelsgespräche kaum als vordringliche Aufgabe für seine beginnende Amtszeit an.



Einige Europaparlamentarier skeptisch



Die EU-Abgeordneten der Christdemokraten und der Sozialdemokraten teilten überwiegend die Exportorientierung der Europäischen Kommission. Allerdings müsse es im Handel gleiche Bedingungen geben, forderte der Deutsche Albert Deß (CSU). Wenn die EU mit ihren Erzeugnissen konkurrenzfähig bleiben soll, dürfe man die Bauern nicht zu sehr schikanieren, gab Deß zu bedenken. Der Italiener Paolo de Castro von den Sozialdemokraten lobte das CETA-Abkommen mit Kanada, das zur Vorlage für zukünftige Abkommen dienen sollte. James Nicholson von den Konservativen aus Nordirland warnte, dass ein schlechtes Mercosurabkommen den europäischen Rindfleischsektor zerstören werde. Kritische Stimmen gegen Handelsabkommen gab es auch von den Linken und Rechten im Europaparlament. Sie argumentierten mit den vielen Kleinbauern, die wegen der Exportorientierung und des verschärften Wettbewerbs ihre Bertriebe verlieren würden.



Auch der Dachverband der EU-Landwirte und-Genossenschaften, COPA-COGECA, warnte vor den "verheerenden Folgen", welche die anstehenden Abkommen für den EU-Rindfleischsektor haben könnten, wenn keine Zollkontingente für Importe verhängt werden. Dies gelte ganz besonders für das Abkommen, das die EU mit dem lateinamerikanischen Handelsblock Mercosur aushandle. "Wir sind der Ansicht, dass ein potenzielles Abkommen mit den Mercosurländern den EU-Rindfleischsektor stark beeinträchtigt. Zumal halten diese Staaten nicht dieselben Qualitätsstandards wie in der EU ein und es bestehen nach wie vor Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Fleischproduktion", äußerte COPA-COGECA Kritik. So würden etwa nicht dieselben Rückverfolgbarkeitsstandards gelten und es könnten Antibiotika als Wachstumsförderer in ihrer Produktion eingesetzt werden, die in der EU, in der laut der Interessenvertretung die strengsten Tierschutznormen der Welt gelten, untersagt sind.



"Eine vertiefende Analyse, die zwischen den Fleischerzeugnissen und den unterschiedlichen Qualitäten unterscheidet, wäre nötig, um die richtige EU-Strategie zu entwickeln und das Produktionspotenzial zu erhalten", unterstrich COPA-COGECA.

Erstellt am 2.12.2016