Herkunftsfälschung erschüttert Vorarlberg

Aus deutschen Schweinen wurde unter der Hand österreichische Ware.

Die Tierrechtsorganisation VGT hat einen Fall von Falschdeklaration von Schweinefleisch in Vorarlberg aufgedeckt. Schweine aus Deutschland wurden als heimische Ware deklariert. Zudem seien Tiertransportgesetze nicht eingehalten worden.

Ein Händler hole die Schweine "aus einem Großbetrieb im deutschen Allgäu" und lade diese dann in Lustenau um, so die Tierschützer, die Anzeige eingebracht haben. Bei der Landwirtschaftskammer als Interessensvertretung verurteilt man die Vorkommnisse und zeigt sich zerknirscht." Wir begrüßen es, wenn bewusste Irreführungen des Konsumenten aufgedeckt werden. Wichtig ist jedoch, jetzt nicht alle Metzger in einen Topf zu werfen. Es gibt Metzger, die ehrlich sind”, wird der Geschäftsführer der Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH, Manuel Gohn in den Vorarlberger Nachrichten zitiert. Agrarlandesrat Erich Schwärzler wies auf ein Zertifizierungsprogramm des Landes hin, bei dem die Herkunft streng kontrolliert wird.

Der Skandal schlägt bis in die höchsten Kreise der heimischen Agrarbranche der Wellen. Bauernbundpräsident Jakob Auer sprach davon keine scharzen Schafe dulden zu wollen. "Das ungetrübte Vertrauen in heimische Lebensmittel ist die Basis unserer österreichischen Landwirtschaft. Auf den aufgetauchten Etikettenschwindel in Vorarlberg reagieren wir deshalb sehr empfindlich." Der jahrelang erworbene gute Ruf der Ländle Qualitätsmanagement könnte durch Einzelfälle, wo deutsches Schweinefleisch als 'heimisch' ausgegeben wurde, bedroht sein."

Das Problem liege vor allem im wahrheitsgetreuen Verkauf der Fleischprodukte: Weil nur 15% des Schweinefleischbedarfs im Ländle aus Österreich stammen und davon nur 4% aus Vorarlberg kommen. "Mehr heimische Produktion gibt es im Moment leider nicht. Deutsches Fleisch als heimisch zu deklarieren und auch höherpreisig zu verkaufen - das ist Konsumententäuschung und strikt abzulehnen."

Erstellt am 12.12.2016