Hechenberger nimmt Milchverarbeiter in die Pflicht

Der Tiroler Kammerobmann pocht auf eine raschere Erholung der Preise.

Die Prognosen für die Entwicklung des Milchpreises sind endlich wieder positiv. Für Oktober werden erneut Preissteigerungen erwartet. Tirols Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger fordert daher die Milchverarbeiter auf, zu ihrer Verantwortung zu stehen und nicht nur die negativen Preise, sondern auch die Steigerungen mit sofortiger Wirkung an die Erzeuger weiterzugeben.

"Es kann nicht sein, dass die Milchbauern das komplette Risiko negativer Preisentwicklungen tragen müssen, aber bei einer Verbesserungen des Marktes durch die Finger schauen und weiterhin nur einen Hungerlohn für ihre Arbeit erhalten. Ich erwarte mir von den Funktionären wie auch den Molkereien, dass sie sich als faire Partner beweisen und die höheren Preise mit sofortiger Wirkung an die Bauern weitergeben."



Als positives Beispiel nennt Präsident Hechenberger die Kärntnermilch. Diese erhöht den Milchpreis rückwirkend mit 1. September um 1,7 Cent. "Ein derart positives Signal erwarte ich mir auch von unseren heimischen Milchverarbeitungsbetrieben."



Die verschiedenen Mengensteuerungsinstrumente haben Wirkung gezeigt und sich positiv auf die Preise niedergeschlagen. Bereits im August lag der Rohstoffwert Milch bei 27,5 Cent, auch bei Butter geht die Preisentwicklung stark nach oben. Da in den nächsten Monaten aufgrund der verschiedenen Feiertage erfahrungsgemäß eine starke Nachfrage zu erwarten ist, wird sich diese Entwicklung weiter fortsetzen. "Wir wissen die Fairness und Loyalität unserer Partner und der Konsumenten durchaus zu schätzen. Ausreden der Milchverarbeiter, dass die Weitergabe der besseren Preise an die Erzeuger erst nach einer weiteren Stabilisation des Marktes möglich ist, kann ich aber nicht gelten lassen. Was in Kärnten möglich ist, muss auch in Tirol umsetzbar sein.", fordert der LK-Präsident.

Erstellt am 2.10.2016