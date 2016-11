Handelsabkommen Mercosur rückt in den Fokus

Die Rindermast könnte bei dem Freihandelsabkommen besonders unter Druck geraten.

Die EU-Landwirtschaftsminister debattierten bei ihrem jüngsten Ratstreffen in Brüssel über drei größere Themenbereiche. Zunächst ging es um den Bericht der Task Force "Agrarmärkte", der unter dem Vorsitz des niederländischen Agrarprofessors Cees Veerman ausgearbeitet wurde und Empfehlungen zur besseren Stellung des Landwirts in der Lebensmittelkette abgibt.

Einig sind sich dazu die EU-Mitgliedstaaten über einen Ausbau der Marktberichterstattung durch die EU-Kommission, die im Bericht verpflichtend vorgeschlagen wird. Uneinig sind sich hingegen die EU-Mitgliedstaaten beim Vorgehen gegen unfaire Handelspraktiken. Einige fordern Verbote und Strafen in einer gesetzlichen EU-Regelung. Andere EU-Mitgliedstaaten lehnen dies ab. EU-Agrarkommissar Phil Hogan wollte sich noch nicht zur Notwendigkeit von gesetzlichen Regelungen gegen unfaire Handelspraktiken äußern und verwies auf den Dezemberrat, wo die slowakische EU-Ratspräsidentschaft Schlussfolgerungen zum Bericht verabschieden will.



In der zweiten Debatte ging es um die Folgen von Handelsabkommen auf den EU-Agrarsektor. Die EU-Kommission hatte eine Studie vorgelegt, nach der vor allem die Einkommen für die europäischen Rindfleischerzeuger sinken, sollte die EU ihren Markt für Südamerika öffnen. Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten mahnten deshalb zur Vorsicht in den Mercosurverhandlungen. In einer ersten Aussprache äußerten sich die Minister aber überwiegend zurückhaltend, auch weil sie die Studie erst in letzter Minute bekamen und sich auf die Debatte nicht vorbereiten konnten. Die Minister von Frankreich, Irland, Italien und Belgien nahmen die Analyse als Warnung und rieten vor allem von vorschnellen Schritten in den Mercosurverhandlungen ab. Deutschland, Frankreich und Polen forderten mehr Informationen von der EU-Kommission über den Stand der Verhandlungen mit Brasilien, Uruguay, Argentinien und Peru.



Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten schlossen sich dem Wunsch nach mehr Transparenz in der Handelspolitik an. Die EU-Kommission wies darauf hin, dass die EU in laufenden Verhandlungen nicht zu offen sein könne, weil sie sich damit selbst schade. Im EU-Agrarrat im Jänner soll die Debatte fortgesetzt werden. Hogan sieht die Handelspolitik der EU-Kommission durch die Studie bestätigt. "Wir müssen unsere Absatzmöglichkeiten in Drittländern ausbauen und unsere sensiblen Sektoren durch Einfuhrbeschränkungen schützen."



Die Debatte über die Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik fand während des Mittagessens im kleinen Kreis ohne die Delegationen statt, um die Gedanken möglichst frei schweifen lassen zu können. Fast alle Minister sprachen sich für eine starke GAP nach 2020 aus, die sowohl der Sektor als auch die EU für ihren Zusammenhalt brauche. Der EU-Agrarhaushalt müsse deshalb entsprechend ausgestattet werden. Zudem betonten die meisten Minister die Bedeutung der ländlichen Förderprogramme. Die Zweite Säule der GAP sei besonders zielorientiert sowie überzeugend für den Steuerzahler und müsse deshalb erhalten bleiben. Umstrittener sind die Direktzahlungen. Die Niederländer bemängelten hier eine zu unklare Zielausrichtung. Zahlreiche osteuropäische Länder beklagten eine immer noch ungleiche Verteilung der Direktzahlungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten.



Frankreich und andere forderten eine Dritte Säule. Darin sollten Instrumente zur Preisabsicherung angeboten werden. Auch die EU-Agrarratsvorsitzende Grabriela Matecna betonte, Krisen sollen zukünftig in ihrer Entstehung angegangen werden und wies auf notwendige Preissicherungsinstrumente hin. Von der EU-Kommission wird im kommenden Jahr ein Optionenpapier erwartet, das die Debatte um die Zukunft der GAP weiterbringt.

Erstellt am 17.11.2016