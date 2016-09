Grüner Bericht bestätigt Einkommensrückgänge

2015 verdienten Österreichs Bauern um 17 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Der Grüne Bericht 2016 wurde im Ministerrat vorgelegt. Er beschreibt die Entwicklung des heimischen Agrarsektors im abgelaufenen Kalenderjahr, erforderliche Maßnahmen sowie die Verteilung entsprechender Fördermittel.

Dem Bericht zufolge bleibt die Einkommenssituation in der Land- und Forstwirtschaft weiterhin angespannt, die Einkünfte je Betrieb sanken gegenüber 2014 um 17%. Es ist dies das vierte Einkommensminus in Folge. "Der Grüne Bericht untermauert, wie wichtig das aktuelle Entlastungspaket für unsere Bäuerinnen und Bauern ist. Mittel- und langfristig werden die nachhaltigen Maßnahmen aus unserem Programm für die Ländliche Entwicklung den nötigen Aufwind bringen", betont Bundesminister Andrä Rupprechter.



Der Bericht wertet die Einkommensergebnisse von rund 2.000 freiwilligen land- und forstwirtschaftlichen Buchführungsbetrieben aus dem Kalenderjahr 2015 aus. Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb sanken gegenüber 2014 um knapp 17% auf 19.478 Euro. Grund dafür sind unter anderem extreme Wetterverhältnisse sowie höhere Kosten für Düngemittel, Pachten und Mieten. Stark gesunkene Erzeugerpreise für Milch und niedrigere Erträge aus der Schweinehaltung stellen die betroffenen Betriebe vor besonders große Herausforderungen. Eine deutlich höhere Weinernte und niedrigere Aufwendungen für Energie konnten die negative Einkommensentwicklung insgesamt etwas abdämpfen.



Der Einkommensrückgang fiel bei den Veredelungsbetrieben mit 29% aufgrund der schlechten Preise für Mastschweine und Ferkel am stärksten aus. Aus dem niedrigeren Milchpreis resultierten bei den Futterbaubetrieben sinkende landwirtschaftliche Einkünfte. Bei den Marktfruchtbetrieben führten geringere Erntemengen bei Zuckerrüben, Erdäpfeln und Ölraps zu einem Einkommensrückgang.



Während sich in den Bereichen Schweinefleisch und Getreide mittlerweile ein positiver Trend abzeichnet und die Situation für Eier, Geflügel, Rindfleisch sowie Gemüse stabil scheint, bleibt der Markt für Milch und Äpfel weiterhin angespannt. Kurzfristig bietet ein Entlastungspaket im Ausmaß von rund 170 Mio. Euro effektive Unterstützung für Österreichs Bäuerinnen und Bauern. Ein Quartalsbeitrag für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zur Sozialversicherung wird für 2016 ausgesetzt. Für die schweren Frost- wie auch Hagelschäden, die vor allem den Obst- und Weinbau betreffen, wurde ebenfalls ein umfangreiches Hilfspaket geschnürt: Aus dem Katastrophenfonds stehen bis zu 100 Mio. Euro von Bund und Ländern zur Verfügung.



"Das Programm Ländliche Entwicklung wurde vor Kurzem mit besonderem Augenmerk auf die tierische Produktion und den Verarbeitungsbereich verbessert. Auf EU-Ebene wurden gemeinsame Marktentlastungmaßnahmen beschlossen. Die Antragsfrist für die freiwillige Milchmengenreduzierung läuft bereits. Nicht zuletzt wird die erfolgreiche Exportinitiative für österreichische Produkte fortgesetzt. Dank der konsequenten Qualitätsstrategie können sich heimische Erzeugnisse vom Weltmarkt abheben", so Rupprechter.

Erstellt am 14.9.2016