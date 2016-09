Grenzwerte Hemmschuh für Bio-Verordnung

Die Slowakei möchte die EU-Bioverordnung bis Ende des Jahres abschließen.

Die Verhandlungen um die EU-Bioverordnung ziehen sich hin. Nach der langen Sommerpause soll am kommenden Mittwoch wieder ein Trilog stattfinden. Die slowakische EU-Ratspräsidentschaft will sich bis zum Jahresende mit dem Europaparlament und der Europäischen Kommission einig werden.

Grenzwerte für verbotene Stoffe im Biolandbau bleiben das größte Problem in den Verhandlungen. Die EU-Kommission schlägt strenge Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel vor, um eine Rückstandfreiheit in Bioerzeugnissen zu garantieren. Das Europaparlament und die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten sind allerdings dagegen. Sie argumentieren, dass für den Biolandbau verbotene Pflanzenschutzmittel nur aus konventionellen Nachbarbetrieben unbeabsichtigt auf biologisch bewirtschaftete Flächen geraten können. Dafür sollte der Biobetrieb nicht verantwortlich gemacht werden, meinen die Kritiker.



Zudem geht es um die Bedingungen in der biologischen Tierhaltung. Hier sollen Lücken in der EU-Bioverordnung geschlossen werden, die zum Beispiel die Haltung von Kaninchen bisher nicht regelt. Allerdings muss zunächst geklärt werden, wer in Brüssel über die Einzelheiten der biologischen Tierhaltung entscheidet. Die EU-Kommission möchte die Angelegenheit am liebsten selbst in die Hand nehmen. Die EU-Mitgliedstaaten fordern dagegen die Beteiligung von nationalen Experten, die sich in der biologischen Tierhaltung besser auskennen, als Kommissionsbeamte.



Im Sonderausschuss für Landwirtschaft wollen sich kommenden Montag die EU-Mitgliedstaaten über die gewünschten Entscheidungsverfahren untereinander einigen. Dann wäre der Weg frei, um anschließend im Trilog die Frage der Grenzwerte sowie die anderen offenen Punkte zu klären.

Erstellt am 25.9.2016