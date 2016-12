Grabmann fürchtet massiven Schaden für Biobranche

Biobauern sollen für Einträge von konventionellen Nachbarn verantwortlich gemacht werden.

In den nächsten Tagen werden die Weichen dafür gestellt, ob die nunmehr seit mehr als zweieinhalb Jahre andauernden Verhandlungen für ein neues EU-Biorecht beim Rat der EU-Agrarminister am 12. Dezember abgeschlossen werden.

Der aktuelle, von der slowakischen Präsidentschaft vorgelegte Gesetzesentwurf enthalte weiterhin eine Bestimmung, mit der Biobauern für den Eintrag von Pestiziden von Nachbarfeldern verantwortlich gemacht würden. "Dieser Vorschlag kann nur als Frontalangriff auf die biologische Landwirtschaft und -Lebensmittelproduktion gewertet werden. Diesen gilt es unter allen Umständen zu verhindern", betont Bio Austria-Obfrau Gertraud Grabmann.



In der Biolandwirtschaft werden chemisch-synthetische Pestizide nicht eingesetzt. Dennoch kann ein Eintrag von Nachbarfeldern niemals ganz ausgeschlossen werden. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Pestizide durch Wind oder Regen kilometerweit verfrachtet werden können. "Mit dem aktuellen Gesetzestext würden Opfer zu Tätern gemacht und die friedliche Ko-Existenz von biologischer und konventioneller Landwirtschaft gefährdet. Wer chemisch-synthetische Pestizide reduzieren will muss Bio fördern und nicht behindern", so Grabmann.