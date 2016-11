Goldener Innovation Award für Biokompakt

Gold-Award an Biokompakt; Foto: Biokompakt

Für ihre Hackschnitzelheizung mit elektrostatischen Staubfilter wurde die Firma Biokompakt Heiztechnik aus Waldhausen auf der „EnergieDecentral“ in Hannover mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

In der Biokompakt Biomassenheizung Serie ECO 50 bis 150 E bietet Biokompakt Heiztechnik als erster Hersteller einen in den Kesselblock integrierten elektrostatischen Filter mit vollautomatischer Reinigung an. Die Abgasreinigung übererfüllt die Anforderungen der verschärften 1. Bundesimmissionsschutz-Verordnung um ein Vielfaches. Das wurde auch durch neutrale Institutionen geprüft und bestätigt. Bei den weitaus meisten Feuerungsanlagen müssen dazu zusätzliche Staubfilter hinter dem Kessel errichtet werden.

Weil bei Biokompakt kein zusätzlicher Platz für einen Filter vonnöten ist, kann die Steuerung und Überwachung des elektrostatischen Filters durch die bestehende elektronische Kesselregelung übernommen werden. Darüber hinaus können auch bestehende Anlagen des Herstellers ab dem Baujahr 2004 mit dem elektrostatischen Filter nachgerüstet werden.

Die „EnergyDecentral“ Fachmesse gilt als wichtigste Plattform für die Präsentation von Neuheiten für innovative Energieversorgung. Mit der Verleihung der Innovation Awards wird diese Innovationsführerschaft unterstrichen. Eine von der DLG eingesetzte neutrale Expertenkommission hat aus 18 eingereichten und beim Wettbewerb zugelassenen Neuheiten-Anmeldungen nach strengen Kriterien die Gewinner einer Gold- sowie vier Silbermedaillen ermittelt.

www.biokompakt.com/hackschnitzelheizung-mit-staubfilter

Erstellt am 24. November 2016