Glyphosat-Verbot im Wald "wäre überzogen"

Bei Aufforstungen wird das Mittel manchmal eingesetzt.

Nachdem in Proben aus einem Kärntner Forstbestand Konzentrationen des Pflanzenschutzwirkstoffes Glyphosatz auf wild wachsenden Himbeeren gefunden wurden geben die Landwirtschaftskammer und die Land & Forst-Betriebe ein gemeinsames Statement heraus.

"Entgegen der aktuellen unseriösen Panikmache wird der Wirkstoff Glyphosat nur kleinflächig und fallweise als wichtiges Hilfsmittel für den Waldbau angewandt. Es gibt in der Forstwirtschaft - zum Teil auch aus Gründen des Klimawandels - Regionen und Flächen mit aufgelichteten Waldbildern, sei es durch Borkenkäfer oder Stürme. Speziell in tieferen Lagen ist der Konkurrenzdruck durch Gräser, Rubus-Arten und Sträucher so groß, dass eine Waldverjüngung ohne entsprechende Hilfsmittel schwierig bis unmöglich ist." So reagieren die beiden Organisationen auf die Forderung von Greenpeace nach einem umgehenden Verbot des Einsatzes von Glyphosat im Wald.

"Wir handeln nach dem Prinzip: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Denn der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Forstwirtschaft passiert grundsätzlich nur kleinflächig, punktuell und anlassbezogen auf Basis der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften",so Franz Titschenbacher, derVorsitzender des Forstausschusses in der LK Österreich, auf. Das Forstgesetz verlange, dass Kahlflächen, beispielsweise nach einem Sturm, wiederaufgeforstet werden müssen. Hier müsse in mühevoller Handarbeit als auch mit Pflanzenschutzmitteln dafür zu gesorgt werden, dass die jungen Bäume wachsen können.



Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der österreichischen Forstwirtschaft sei eher die Ausnahme als die Regel. Um die Wälder klimafit zu machen und die notwendige Wiederbegründung beziehungsweise einen Baumartenwechsel zu gewährleisten, brauche es jedoch die Rechtssicherheit, zugelassene Methoden und Mittel anlassbezogen dort einzusetzen, wo es mechanisch wenig Alternativen gibt.



Erstellt am 26.11.2016