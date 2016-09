Gesetz gegen unfairen Handel findet Zustimmung

Die Machtkonzentration des Einzelhandels soll beschränkt werden.

Die EU-Agrarminister sind sich überwiegend darüber einig, dass der Lebensmittelhandel seine Marktmacht ausübt und unter anderem die Milchpreise nach unten drückt.

Ein EU-weites Gesetz soll Abhilfe schaffen, da freiwillige Initiativen nicht ausreichen, um den Landwirt gegenüber dem Lebensmittelhandel besserzustellen, erläuterten die Minister auf ihrem informellen EU-Agrarrat in Bratislava. Da der Handel auf dem gemeinsamen Binnenmarkt aktiv sei, müsse das Problem auch auf EU-Ebene angegangen werden, forderte Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter und stimmte damit mit der Mehrheit seiner Ministerkollegen überein.



Vor allem osteuropäische EU-Mitgliedstaaten beklagen ein Preisdumping durch die Supermärkte. Der Landwirte bekomme zurzeit 11 Cent/l Milch und der Konsument müsse 1 Euro/l bezahlen, empörte sich der rumänische Landwirtschaftsminister Achim Irimescu. Dieser Unterschied sei nicht mehr zu rechtfertigen und weise auf die schwache Stellung der Landwirtschaft innerhalb der Vermarktungskette hin, so Irimescu. Der deutsche Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt gehörte auf dem Informellen Rat zu einer Minderheit, die von neuen EU-Gesetzen nicht überzeugt ist. Es ginge mehr darum, bestehende Maßnahmen gegen unfaire Handelspraktiken umzusetzen, so der Minister. Er will in Deutschland dafür sorgen, dass das Verbot für den Verkauf unter dem Einstandspreis eingehalten wird.



EU-Agrarkommissar Phil Hogan kritisierte ebenfalls unfaire Handelspraktiken. Mit der Vorlage eines Gesetzes will er allerdings noch warten. Zunächst soll die Arbeitsgruppe für Agrarmärkte unter der Leitung des ehemaligen niederländischen Landwirtschaftsministers Cees Veermann ihr Ergebnis bis zum Jahresende liefern, erklärte Hogan. Falls die EU-Kommission im kommenden Jahr einen Vorschlag vorlegen sollte, wird er allenfalls einen Rahmen für die EU-Mitgliedstaaten abstecken. Zu unterschiedlich sind die Probleme der Landwirtschaft mit dem Handel in der EU.



Als vorbildlich gilt eine nationale Gesetzgebung in Spanien gegen unfaire Handelspraktiken. In Spanien müssen Gewinnspannen entlang der Lebensmittelkette offengelegt werden. Zudem wird die Möglichkeit zur Klage eingeräumt. Doch auch in Spanien ist der Milchpreis in den vergangenen Monaten in den Keller gerutscht.

