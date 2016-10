GenussRegionen bangen um ihre Zukunft

GenussRegion-Bauern fühlen sich vom Ministerium ausgebremst; Foto: BMLFUW

Harsche Kritik übt der Vorstand der GenussRegion Österreich am Landwirtschaftsministerium. Dessen Cluster-Entscheidung rund um das neue „Netzwerk Kulinarik“ bediene „klassische Landwirtschaftsplayer, für die eigentlich die Fördermittel der Ländlichen Entwicklung nie gedacht waren.“

Es sei für ihn schwierig nachzuvollziehen, warum Vorfeldorganisationen der Landwirtschaftskammer Österreich, künftig die beiden Cluster des Netzwerk Kulinarik führen sollen, so Josef Schirmer, Obmann der GR Nordtiroler Gemüse und Vorstandsmitglied im Österreichischen Dachverband.

Konkret gemeint sind der „Agrar.Projekt.Verein“, die Kärntner Agrarmarketing/Genussland Kärnten und die AMA Marketing mit dem Verein „Kuratorium Kulinarisches Erbe“. Obmann des Agrar.Projekt.Vereins ist übrigens seit knapp einem Jahr August Astl, mittlerweile seit Ende Juli pensionierter Generalsekretär der LK Österreich. Sprecher des Kuratoriums GenussRegion Österreich dagegen ist Gerhard Popp, einst Pressesprecher im Landwirtschaftsministerium und Initiator der GenussRegionen. Mittlerweile hoher Beamter im Finanzministerim, gilt er als "Graue Eminenz" des bäuerlichen Kulinarik-Vereines.

Tausende Betriebe in den insgesamt 116 GenussRegionen würden nun „um ihre bewährte Strukturen bangen“, heißt es. Viele sehen damit bisherige Beteuerungen offizieller Stellen, dass die GenussRegionen bestehen bleiben sollen, als Lippenbekenntnis, so der Dachverband in einer Aussendung: “Sonst hätten diese Entscheidungen anders ausfallen müssen.“

Der Vorwurf der GenussRegionen an das Landwirtschaftsministerium und dessen Cluster-Entscheidungen lautet: Zehn Jahre Aufbauarbeit für die anerkannte Marke und erheblicher finanzieller und ideeller Aufwand würden "unter dem Vorwand der Einsparungen und um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden“ zu Gunsten neuer Strukturen zerschlagen.

"Den Zuschlag erhalten dagegen von der LK Österreich gesteuerte, klassische Landwirtschaftsplayer, für die eigentlich die Fördermittel der Ländlichen Entwicklung nie gedacht waren, weil sie andere Finanzierungsmöglichkeiten haben. Als mit Abstand innovativste, größte und bekannteste Kulinarikinitiative des Landes haben die GenussRegionen dagegen im Entscheidungsverfahren keine Stimme bekommen“, so der Dachverband in seiner Aussendung.

Behauptet wird von diesem auch: Fördermittel stünden somit künftig „nicht den Betroffenen, sondern Organisationen der Landwirtschaftskammer und der AMA Marketing zur Verfügung.“

Seitens des Vereins wurden nun für jedes Bundesland je ein Sprecher ausgemacht und Maßnahmen angekündigt, um die dynamische Weiterentwicklung der 116 GenussRegionen in ganz Österreich sicherzustellen. Neben Schirmer für Tirol oder Eduard Paminger für die Sauwalderdäpfel in Oberösterreich gehört auch der Kärntner Hans Köstinger von den Lavanttaler Apfelweinerzeugern zu jenen, welche die Entscheidung des BMLFUW scharf kritiseren. Letzterer ist übrigens der Vater der EU-Abgeordneten Elisabeth Köstinger.

BERNHARD WEBER

Erstellt am 21. Oktober 2016