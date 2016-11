Geisler hofft auf Rabatt für alle Bauern

Gerade größere Betriebe hätten viel Geld verloren, so der Landesrat.

Tirols Bauernbund-Obmann Josef Geisler ist grundsätzlich erfreut über den im Ministerrat beschlossenen Erlass des SV-Quartalsbeitrags für die heimische Landwirtschaft, hofft gleichzeitig aber darauf, dass dieser nicht wie angekündigt, nur einem Teil der Bauernschaft zugutekommt, sondern allen heimischen Landwirten.

"Es ist ein erster wichtiger Schritt für Tirols Bauern in Zeiten schlechter Produktpreise schnell und unkompliziert entlastet zu werden. Besonders für unsere kleinstrukturierte Berglandwirtschaft ist das ein Erfolg. Leider gilt die Befreiung nur für rund 90% unserer Betriebe. Ich hoffe, dass es auf Nationalratsebene noch gelingt, auch für den Rest die Rabattierung erwirken zu können. Gerade größere Milchbetriebe leiden besonders unter den massiven Preiseinbrüchen. Auch für sie wäre eine sofortige Entlastung wünschenswert", teilt Geisler eine Hoffnung mit vielen Bauern. Ergänzend weist er darauf hin, dass der Zahlungserlass aus Rücklagen der SVB finanziert wird und dafür keine Steuermittel aufgewendet werden müssen.



Nachdem diesem wichtigen ersten Schritt sei es ein Gebot der Stunde an nachhaltigen längerfristigen Maßnahmen zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Landwirtschaft zu arbeiten, so der Tiroler Bauernbund-Obmann weiter. "Wir versuchen auf Landesebene tragfähige Rahmenbedingungen zu erarbeiten, um den Markt vor der eigenen Haustür besser bedienen zu können und wichtige Kreisläufe in den Regionen zu schließen."

Erstellt am 25.11.2016