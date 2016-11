GAP nach 2020 rückt näher

Der Ruf nach Vereinfachungen wird auch in Brüssel - zumindest theoretisch - gehört.

Auf dem zweitägigen EU-Agrarrat in der kommenden Woche in Brüssel stehen im landwirtschaftlichen Teil keine Entscheidungen an. Am Dienstagmorgen geht es zunächst um bessere Vermarktungsbedingungen für Landwirte. Der frühere niederländische Agrarminister Cees Veerman wird dem Rat die Ergebnisse seiner Arbeitsgruppe, der Agricultural Markets Task Force (AMTF), vorstellen.

Zwölf Experten wurden von der EU-Kommission beauftragt, Vorschläge für eine bessere Stellung der Landwirte in der Vermarktungskette zu liefern. Die AMTF regt vermutlich gesetzliche Initiativen gegen unfaire Handelspraktiken an. Dazu gehören Listungsgebühren, verspätete Zahlungen oder nachträgliche Vertragsänderungen durch den Lebensmittelhandel. Das Europaparlament hatte vor einem Jahr Vorschriften und Strafen gegen unfaire Handelspraktiken gefordert, weil freiwillige Initiativen keinen Erfolg hätten. Weitere Punkte des Berichts von Veerman sind eine bessere Markttransparenz, Warenterminbörsen und die Stärkung von Erzeugerorganisationen. Die slowakische EU-Ratspräsidentschaft plant Ratsschlussfolgerungen zur Stellung des Landwirts in der Lebensmittelkette im Dezember.



Anschließend geht es im Agrarrat um die Folgen von Handelsabkommen für den Sektor. Besonders die sich überlagernden Effekte von mehreren Abkommen wie Ceta, TTIP oder mit den Mercosurländern stehen zur Debatte. Während des Mittagessens werden die Minister Überlegungen zur GAP nach 2020 austauschen. Schon jetzt sei klar, dass die Regeln für die Landwirte einfacher werden müssten, hält die Präsidentschaft in einem Papier fest. Zudem müsste die breite Öffentlichkeit vom Sinn der Förderungen überzeugt sein, damit der EU-Agrarhaushalt auch nach 2020 abgesichert werden könne, mahnt die Präsidentschaft an.



Unter "Sonstiges" werden die Minister über den Stand der Trilogverhandlungen zur Reform der EU-Bioverordnung informiert. Am Montag stehen Fischereithemen auf der Tagesordnung des Rates sowie kleinere Punkte zum Tiertransport, zu Tierseuchen und zur Informationsplattform zum Tierschutz.

Erstellt am 13.11.2016