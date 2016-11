Freihandel beflügelt Milch- und Fleischabsatz

Kommissar Phil Hogan glaubt fest an die Vorzüge liberaler Wirtschaftssysteme.

Die EU-Kommission hat berechnet, wie sich geplante Handelsabkommen auf den Agrarsektor auswirken werden. Die Analysten der Kommission gehen in einer Studie davon aus, dass im Handel der EU mit den südamerikanischen Mercosurländern, mit den USA, Kanada, Mexiko, Japan sowie sieben weiteren Ländern der Nullzollsatz für Agrarprodukte gilt.

In diesem Fall könnten ab 2025 jährlich bis zu 350.000 t Rindfleisch zusätzlich in die EU gelangen. Die Rindfleischpreise geraten bei einer vollständigen Liberalisierung unter Druck. Die Erzeugung würde in der EU durch die deutlich ansteigenden Importe zurückgehen.



Die Analysten der EU-Kommission raten Politikern deshalb, in den Handelsabkommen unbedingt Mengenbeschränkungen für den besonders sensiblen Rindfleischsektor auszuhandeln. Dies gilt insbesondere für die Mercosurländer, aber auch für Australien. Abkommen mit Kanada (CETA) und den USA (TTIP) würden dagegen den EU-Rindfleischerzeugern keine größeren Schwierigkeiten bescheren, geht aus der Studie hervor. Insgesamt soll sich die Lage des europäischen Agrarsektors durch einen vollständigen Zollabbau verbessern. Die Studie rechnet mit zusätzlichem Absatz für Molkereiprodukte und Schweinefleisch, die die Nachteile für den EU-Rindfleischsektor mehr als ausgleichen.



Die EU-Kommission sieht ihre Handelspolitik durch die Studie bestätigt. "Wir müssen unsere Absatzmöglichkeiten in Drittländern ausbauen und unsere sensiblen Sektoren durch Einfuhrbeschränkungen schützen", betonte EU-Agrarkommissar Phil Hogan. Auch Brasilien sollte klar sein, dass die EU ihren Rindfleischsektor nicht über die Maße belasten könne. Die Forderung Brasiliens nach einem Einfuhrkontingent für 122.000 t Rindfleisch jährlich sei deshalb deutlich überzogen, führte Hogan aus.



Qualitätsrindfleisch aus Belgien, Frankreich und anderen EU-Mitgliedstaaten habe durchaus Absatzchancen, vor allem in Asien. Doch dazu müssten in Handelsabkommen zunächst zahlreiche Einfuhrbeschränkungen für Veterinärerzeugnisse abgebaut werden. Dieser Vorteil durch zukünftige Vereinbarungen werde in der Studie aber nicht berücksichtigt, relativierte Hogan die Aussagen der Analyse.

Erstellt am 16.11.2016