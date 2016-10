Freihandel: Auer bricht Lanze für Export

Der Bauernbund-Präsident macht auf die Exportabhängigkeit der Landwirtschaft aufmerksam.

"Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hat es in seiner politischen Grundsatzrede auf den Punkt gebracht. Nur mit Mut zur Veränderung, mit Klarheit, Wahrheit, Orientierung und letztlich Reformen können wir Österreich dorthin bringen, wo es richtig und notwendig ist", stellte Bauernbund-Präsident Jakob Auer fest.

"Vor allem die schwierige Marktlage und der Einkommensrückgang in der Landwirtschaft stellen den Mut vieler Betriebe mitunter auf eine harte Probe. Viele Sorgen sind existenzielle Probleme", so Auer. "Es liegt auch an uns, unseren Landwirten eine Perspektive für die Zukunft zu geben, indem wir Taten setzen - auch wenn die politischen Spielräume manches Mal sehr eng sind", wie Auer einräumte. "Zu dieser politischen Verantwortung bekennen wir uns. Wer sonst sollte diese Antworten liefern können?" fragte der Präsident.



"Wirtschaftsminister Mitterlehner sieht vor allem im Export und auf den Weltmärkten große Entwicklungschancen, denn bereits jetzt wird in der Landwirtschaft jeder vierte Euro im Export erwirtschaftet", gab Auer zu bedenken und kritisierte in diesem Zusammenhang eine "schrille Politik der Verunsicherung", was etwa den Freihandel betreffe. "Wir müssen uns ernstlich überlegen, wie wir Österreich als Exportnation in der Welt positionieren wollen, wie wir den Standort als Ganzes stärken und wo das Wachstum herkommen soll, das unsere Sozialsysteme absichert. Jeder Prozentpunkt mehr im Export bringt uns 10.000 Arbeitsplätze. Ich halte es für falsch, diese Fakten zu ignorieren oder in der politischen Diskussion zu verdrehen. Die österreichischen Arbeitsplätze wachsen nicht auf den Bäumen, sondern im Export", unterstrich Auer.



Für die Landwirtschaft sieht der Bauernbund-Präsident gute Chancen in der Exportvermarktung von Milch- und Käsespezialitäten, von Wein oder von Bioprodukten. "Wir können mit unseren Qualitäten auf den internationalen Märkten gewinnen - dazu wurden die Exportanstrengungen bereits in einer eigenen Servicestelle gebündelt wie auch neue Märkte angebahnt, die sich positiv auf die Preissituation auswirken und dabei mithelfen sollten, die Einbrüche im Russland-Geschäft zu kompensieren", sagte Auer.

Erstellt am 26.10.2016