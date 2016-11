Fonterra prophezeit plus 50 Prozent Milchgeld

Die neuseeländische Genossenschaft gilt als Barometer für Preisentwicklungen.

Die Lieferanten des neuseeländischen Molkereiunternehmens Fonterra können sich voraussichtlich über eine deutliche Anhebung der Milchpreise freuen. Die Prognose für den Erzeugerpreis in der Saison 2016/2017 (Juni/Mai) wird um 0,75 auf 6,00 NZ-Dollar/kg Milchfeststoff angehoben, das sind umgerechnet knapp 4 Euro.

Im Vergleich zum vorangegangenen Wirtschaftsjahr (3,90 NZD/kg) wäre das ein Plus von 53,8%. Erstmals seit Langem liegt die Prognose für den Erzeugerpreis damit über dem zehnjährigen Durchschnitt, berichtet die "Agrarzeitung" online.



Die Vergütung für Genossenschaftsanteile wird im laufenden Wirtschaftsjahr voraussichtlich bei 0,50 bis 0,60 NZD/kg (Vorjahr: 0,45 bis 0,55 NZD) liegen, sodass sich für die Lieferanten ein Gesamtpreis von 6,50 bis 6,60 NZ-Dollar ergibt. Der Milchmarkt hat sich damit deutlich positiver entwickelt als vom Fonterra-Management zu Beginn des Wirtschaftsjahres erwartet. (Anmerkung: Auf Basis des niederländischen LTO-Preisvergleiches zahlte Fonterra im September 28,8 Cent/kg Rohmilch aus und lag damit leicht über dem EU-Schnitt.)



Ursache für den Anstieg der Erzeugerpreise sei ein deutlicher Rückgang der Milchproduktion in Neuseeland erklärte Fonterra-Chef John Wilson. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Molkerei mit einem Rückgang der Milchanlieferung um 7%. Zudem sinke die Produktion auch in wichtigen Exportregionen wie Europa und Australien. Die Nachfrage sei dagegen weiter stabil, so Wilson.



Fonterra steigerte den Umsatz im ersten Quartal 2016/17 (Juni bis August) um 6% auf 3,8 Mrd. NZD (umgerechnet rund 2,5 Mrd. Euro). Der Absatz stieg um 2% auf 4,9 Mrd. l Milchäquivalent. Die Bruttomarge habe sich mit 22% nur geringfügig verändert, teilte Fonterra weiter mit. Fortschritte vermeldet die Molkerei bei den Bemühungen, größere Mengen im lukrativen Konsum- und Markengeschäft abzusetzen. In diesem Bereich seien im ersten Quartal 128 Mio. l Milchäquivalent mehr verkauft worden als im Vorjahreszeitraum, wurde betont.



Skeptisch angesichts der jüngsten Prognose von Fonterra zeigt sich der Chef-Ökonom der Bankengruppe Westpac, Michael Gordon. Er rechnet nicht damit, dass die Milchanlieferung in Neuseeland um 7% fallen wird. Sein Unternehmen geht daher eher von einem Anstieg des Milchpreises auf 5,80 NZD aus und nicht wie Fonterra von 6,00 NZD. In die gleiche Kerbe schlägt die ANZ-Bank, die auch die Exportmärkte etwas vorsichtiger einschätzt. Insbesondere China wäre ein Kandidat mit schwankendem Milchpulver-Bedarf, je nachdem wie die heimische Versorgung aussehe. Abzuwarten bleibe die Entwicklung der Nachfrage aus dem Mittleren Osten, so die ANZ.

Erstellt am 22.11.2016