Fettes Problem: Molkereien brauchen mehr Butter

Die Beihilfe zur Mengenreduktion könnte kontraproduktiv sein.

Paradoxe Situation am europäischen Milchmarkt: Während gerade erst Anreize zur Reduktion der Anlieferung beschlossen und Mittel dafür freigemacht wurden, geht den Verarbeitern das Fett aus. Bei der Milchwirtschaftlichen Tagung in Mondsee klang bei so manchem Molkereidirektor wenig Begeisterung für das EU-Programm durch.

Eine kleine Ewigkeit hat es gedauert bis sich die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auf so etwas wie eine „Quote light“ geeinigt hatten. Zu Zeiten, als der Kontinent in seiner Milch zu ersaufen drohte, waren es die liberalen Länder und Agrarkommissar Phil Hogan, die sich gegen jedweden Markteingriff verwehrt haben. Erst nachdem sich auch die produktionsstarken Länder angesichts desaströser Preise ihre Nasen blutig geschlagen hatten, kam es bei Agrarrat am 18. Juli zu einer grundsätzlichen Einigung über ein 500 Millionen-Euro-Hilfspaket. 150 Mio. Euro davon sind als „Milchreduktionsbeihilfe“ auf Unionsebene reserviert. 14 Cent pro Kilo nicht angelieferter Milch sollen jene Bauern erhalten, die sich zur Drosselung ihrer Mengen verpflichten. Aktuell läuft gerade die Phase der Antragsstellung.

Jedoch: Die Beihilfe könnte zur Unzeit kommen. Längst hat die Linie der Anlieferungsmengen ihr Vorjahrniveau gekreuzt. Seit Mai wird in Europa deutlich weniger Milch produziert als vor Jahresfrist. Die Börsenkurse für Spotmilch, Butter und Käse zeigen steil nach oben, wie die deutsche Marktanalystin Monika Wohlfahrt von der Zentralen Milchmarkt Berichterstattung GmbH in Mondsee ausführte. „Die Landwirte haben auf die schlechten Preise reagiert. Außer in den Niederlanden und in Irland ist die Produktion geringer als im Vorjahr.“ Zusätzlich ist so manchem großen Milchhof in den neuen deutschen Bundesländern oder in Osteuropa ökonomisch die Luft ausgegangen. In alteingesessenen Regionen haben die Bauern den Einsatz von Kraftfutter reduziert oder Bestände abgestockt.

Kurz gesagt hat sich damit das eherne wirtschaftliche Grundgesetz erfüllt, wonach Angebot und Nachfrage langfristig ins Gleichgewicht streben. Zwar auf die extrem harte Tour, aber doch, wirken also die liberalen Ideen, wonach alles von selbst wieder ins Lot findet. Monika Wohlfahrt: „Noch ist die Kuh nicht ganz vom Eis, weil saisonal ab November wieder mehr Milch kommen wird und auch die Interventionsmengen irgendwann wieder auf den Markt müssen.“ Zumindest von einer Verschnaufpause könne man aber ausgehen. „Noch wirken am realen Markt langfristige Verträge zu sehr niedrigen Preisen, aber auch diese werden irgendwann neu verhandelt." Der Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM), Helmut Petschar, geht davon aus, dass spürbare Preiserholungen mit ein bis drei Monaten Verzögerung zu Deutschland auch in Österreich ankommen werden.

Wie sprunghaft die internationalen Märkte sind, zeigt folgendes: Blockbutter ist bereits wieder auf einen Großhandelspreis wie zu besten Zeiten 2011 geklettert. Genau davon haben die österreichischen Molkereien aber zu wenig, analysiert Helmut Petschar. „Unsere Bauern haben vor allem das Kraftfutter reduziert und damit Inhaltsstoffe wie etwa das Milchfett verringert.“ Damit könnte man aber bereits jetzt wieder gute Geschäfte machen. Wenn die EU jedoch mit ihrem Mengenreduktionsprogramm weitere Betriebe zur Drosselung animiert, wird noch weniger Fett verfügbar sein. Die Maßnahme könnte sich also als Trojanisches Pferd erweisen.

Dem Kärntnermilch-Geschäftsführer Petschar ist bewusst, dass mit einer Ablehnung einer Unterstützung für Bauern kein Krieg zu gewinnen ist. „Das Paket ist in jedem Fall ein wichtiges Signal, dass der Landwirtschaft geholfen wird. Allerdings kommt es nicht zum richtigen Zeitpunkt. Genau solche Maßnahmen wären zu Beginn des Jahres notwendig gewesen.“ Für die Zukunft sei es daher unabdingbar, dass solche Ideen schneller – am besten gleich vorsorglich – beschlossen werden. „Die Mitgliedsländer sollten sich bereits jetzt auf Notfallmaßnahmen einigen, die bei Bedarf rasch umgesetzt werden können.“ Wie viele Höfe in Österreich an der Mengenreduktion teilnehmen könnten, weiß auch die VÖM nicht, da die Anträge direkt über das Webportal der AMA eingegeben werden. Es stehe die Zahl von 700 Teilnehmern im Raum. Allerdings ist offen, wie viele Bauern dabei noch weiter reduzieren wollen und wie viele nur den Mitnahmeeffekt für ohnehin bereits getätigte Rücknahmen nutzen wollen.

STEFAN NIMMERVOLL



Erstellt am 17.9.2016