Fast jeder zweite Salzburger Bauer ist bio

In grünlanddominierten Regionen fällt die Umstellung leichter.

Salzburg ist ein Land der Grünland- und ebenso der Biobauern. Knapp die Hälfte der Landwirte wirtschaftet nach den Biorichtlinien und ihre Zahl steigt weiter, denn was ihnen auch zugutekommt ist, dass im Grünland der Umstieg leichter ist als in anderen Sparten. Bis Mitte Dezember ist ein Einstieg in Bio noch möglich.

Nahezu alle Salzburger Bauern bewirtschaften ihre Flächen nach ÖPUL-Kriterien. "Die nachhaltige Wirtschaftsweise ist bei uns kennzeichnend. Durch die Landschaft und unser Umweltprogramm ist es vom Bauern ohne Kontrollvertrag zum Biolandwirt ein kleinerer Schritt als anderswo. Sehr viele unserer Bauern haben sich dazu entschieden, nach den Biokriterien zu wirtschaften, lange bevor die Nachfrage nach diesen Produkten zugenommen hat. Darauf können wir stolz sein", so Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Eßl. "Knapp die Hälfte unserer Bauern vertritt die Philosophie des Biolandbaus und es werden stetig mehr. Aktuell kann man auch davon ausgehen, dass die Nachfrage nach ihren Produkten weiter steigt." Wer Bio sein will, braucht einen Kontrollvertrag, als heimische Firma bietet sich hier die SLK (Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle) an, die über jahrzehntelange Erfahrung verfügt.



Seit dem Vorjahr ist der Anteil der Salzburger Biobauern um 2% auf 45% gestiegen. Der Bezirk mit dem vergleichsweise meisten Biolandwirten ist der Tennengau (58% oder 668 Höfe). Insgesamt werden von den 7.597 Betrieben im Bundesland 3.450 biologisch bewirtschaftet. Ihre Grünlandfläche beträgt knapp 50.000 ha (53%).



Weil für einen Großteil der Konsumenten das "Bio-Siegel" wichtig und vertrauensvoll ist, haben die Biobauern mit ihren Produkten am Markt nach wie vor gute Aussichten. Sie bekommen bessere Preise, die sie für erhöhte Produktionskosten und weniger Ertrag auch brauchen.



Auch Bio Austria sieht mittelfristig gute Entwicklungschancen für den Sektor. "Ich bin optimistisch, dass wir auch 2016 viele neue Biobetriebe dazu bekommen - aktuell haben sich bereits über 100 Landwirte für den Umstieg entschieden. Aber nicht nur in der Produktion ist ein Wachstum zu verzeichnen, auch beim Konsum legt Bio stetig zu und ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Aktuelle RollAMA-Daten zeigen, dass bis September 2016 im Lebensmittel-Einzelhandel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wertmäßig um 7% mehr Bio-Produkte verkauft wurden", so der Salzburger Bio Austria-Obmann Sebastian Herzog.

Erstellt am 30.11.2016