Europas Bauern sind schlechter Laune

In schwierigen Zeiten sinkt auch die Investitionsbereitschaft.

Landwirte in Deutschland beurteilen die aktuelle Geschäftslage weiterhin verhalten. Dies zeigen die Ergebnisse des aktuellen DLG-Trendmonitors Europe, den die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft zusammen mit Europas führendem Agrarmarkt-Forschungsinstitut, der Kleffmann Group, bei je 750 deutschen und französischen, 500 polnischen und 350 britischen Landwirten durchgeführt hat.

Zwar haben sich die Schlachtschweinepreise deutlich erholt, jedoch hat das Preistief ein ganzes Jahr gedauert und nun steht die Stabilisierung der Betriebe im Fokus. Die Milchviehhalter befinden sich weiterhin in einer schwierigen Preissituation, in der die Sicherung der Liquidität Priorität hat. Marktfruchterzeuger müssen sich auf eine Niedrigpreisphase einstellen, da die global umfangreiche Getreideernte, insbesondere in der Schwarzmeerregion, zu Preisdruck führt. Vor diesem Hintergrund beurteilen die befragten Bauern in Deutschland, Frankreich und Polen die aktuelle Geschäftslage weiterhin verhalten. Hingegen sind ihre britischen Kollegen zufriedener als sie es noch im Frühjahr waren.



Wie der DLG-Trendmonitor weiter zeigt, haben Landwirte in Deutschland und Polen weiterhin verhaltene Erwartungen an die Geschäftsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten. Sie sehen noch keine Trendwende an den Märkten, und auch die unterdurchschnittliche Getreideernte mit teils mäßigen Qualitäten dämpft ihre Hoffnungen.



Die französischen Bauern blicken mit negativen Gefühlen in die Zukunft, da ihre weit unterdurchschnittliche Ernte und schlechte Qualitäten für sinkende Einnahmen, insbesondere aus dem Getreideexport, sorgen und darüber hinaus die wirtschaftliche Lage der Milchvieh- und Schweinehalter weiterhin angespannt ist.



Deutlich positiver beurteilen die Landwirte in Großbritannien sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen an die weitere Entwicklung. Als Folge des Brexit-Votums wurde das britische Pfund abgewertet, Agrarexporte aus Großbritannien sind dadurch wettbewerbsfähiger auf den internationalen Märkten und sorgen für höhere Erlöse. Durch die Abwertung des Pfunds gegenüber dem Euro rechnen die britischen Bauern zudem wechselkursbedingt mit höheren Direktzahlungen. Darüber hinaus sorgt die Senkung des Leitzinses durch die Bank of England für günstigere Finanzierungsbedingungen bei Investitionen.



Mittelfristig hoffen die Landwirte in Großbritannien daher auf weniger Regulierung und mehr Entscheidungsfreiheit. Zwar besteht Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Höhe nationaler Direktzahlungen und beim Zugang zum EU-Agrarmarkt für ihre Produkte, jedoch sehen insbesondere größere Betriebe sinkende Direktzahlungen gelassen, da mit weniger Regulierung größere wirtschaftliche Handlungsmöglichkeiten erwartet werden. Da sowohl die EU als auch Großbritannien Interesse am Agrarhandel haben, rechnen die Unternehmer mit entsprechenden Handelsvereinbarungen, die den wechselseitigen Marktzugang auch nach dem Brexit ermöglichen.



Deutsche, französische und polnische Landwirte wollen in den kommenden zwölf Monaten weniger investieren. Anders die Lage in Großbritannien: Hier legte die Investitionsbereitschaft um 8 auf 32% zu. In Deutschland schränken sich die Schweinehalter (-7%), die Marktfruchterzeuger (-7%) und die Milchviehhalter (-3%) gegenüber der Frühjahrsbefragung weiter ein.



Während Milchviehhalter in Großbritannien (+10%) mehr investieren wollen, schränken Milcherzeuger in Frankreich ihre Investitionen weiter ein (-7%). Fast stabil gegenüber der Frühjahrsbefragung ist die Investitionsbereitschaft der Milcherzeuger in Polen. Insgesamt bleibt die Investitionsbereitschaft der Milcherzeuger im Vergleich der letzten Jahre unterdurchschnittlich, denn die aktuelle Marktlage lässt kaum Spielräume für Investitionen zu. Zwar scheint die Talsohle bei den Milchauszahlungspreisen erreicht, bis jedoch kostendeckende Auszahlungspreise erreicht sind, müssen sich die Milchviehhalter auf weitere Monate mit einem niedrigen Preisniveau einstellen.



Unterschiedlich ist die Bereitschaft Geld für Neuerungen in die Hand zu nehmen auch bei den Schweinehaltern: Während die britischen um 19 auf 40% zugelegt haben, senken die polnischen um 2 auf nun 37%. Die deutschen Schweinebauern reduzieren ihre Investitionen um 3 auf 38%, und nur noch 15% ihrer französischen Kollegen wollen investieren (-10%). Nach dem Preistief 2015/2016 sind zuletzt die Schweinepreise deutlich gestiegen. Dennoch stehen gegenwärtig die Sicherung der Liquidität und der Aufbau von Reserven im Fokus der Betriebsleiter. Darüber hinaus besteht große Unsicherheit durch die laufende kontroverse Diskussion um die Weiterentwicklung von Standards beim Tierwohl und die noch nicht beendete Diskussion der Düngeverordnung. Die verbesserte Preissituation für die britischen Bauern und die günstigeren Finanzierungsmöglichkeiten von Investitionen führen dort zu einer steigenden Investitionsbereitschaft.

Die Marktfruchterzeuger reduzieren in allen Ländern ihre Investitionen. Wie der DLG-Trendmonitor zeigt, sinkt die Bereitschaft in Deutschland um 7 auf 30%, in Großbritannien um 3 auf 28%, in Frankreich um 6 auf 8% und in Polen um 3 auf 36%. Nach den komfortablen Preisniveaus der letzten Jahre für Getreide und Ölsaaten sind die Preise für Weizen seit Ende 2011 erstmals dauerhaft unter 180 Euro/t gesunken. In dieser Situation bereiten sich auch die Marktfruchtbetriebe auf die Sicherung der betrieblichen Liquidität vor. Zudem haben sie in den letzten Jahren teils umfangreich investiert und die Maschinenausstattung erneuert, so dass der Investitionsbedarf aktuell eher gering einzuschätzen ist.



Neben den an Angebot und Nachfrage orientierten Marktrahmenbedingungen spielt das gesellschaftliche Umfeld der Tierproduktion eine immer bedeutendere Rolle für die Entwicklung und Umsetzung der Betriebsstrategien der Tierhalter. Nach den aktuellen Zahlen des DLG-Trendmonitors steht für die Betriebsleiter insbesondere in Deutschland die Verbesserung des Tierwohls der Haltungssysteme im Fokus. In diesem Bereich zu investieren stärkt auch die kommunikative Position der Bauern in der gesellschaftlichen Diskussion. Darüber hinaus sind ihnen technische Innovationen zur bedarfsgerechten Gülleausbringung sowie zur Bestimmung des Nährstoffgehaltes von Gülle besonders wichtig. Ziel ist es, Nährstoffe aus Wirtschaftsdüngern effizienter sowie mit weniger Verlusten auszubringen und damit die Wirtschaftlichkeit der Wirtschaftsdüngernutzung wie auch die Umweltwirkungen zu verbessern.

Erstellt am 3.10.2016