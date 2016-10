Europa erwartet rückläufige Weinernte

Nicht nur in Österreich sorgen Wetterkapriolen für Mengenverluste.

Die europäische Weinproduktion 2016 wird vor allem wegen widriger Witterungsbedingungen im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfallen, wie neueste Schätzungen des Dachverbands der EU-Landwirte und -Genossenschaften, COPA-COGECA, zeigen.

"Wo auch immer wir den Blick in der EU hinrichten, stellen wir fest, dass einige Regionen stark unter den klimatischen Bedingungen gelitten haben und andere nicht. Das Spektrum der auftretenden Wetterphänomene reichte von Dürren in einigen Ländern bis hin zu Frost und Hagelschlag in anderen. Die Erwartungen mit Blick auf die Qualität sind jedoch gut und die Produktion befindet sich nach dem herausragenden Jahr 2015 nach wie vor auf einem angemessenen Niveau", erklärte Thierry Coste, Vorsitzender der COPA-COGECA-Arbeitsgruppe "Wein".



Die Vorausschätzungen zeigen, dass die Produktion in den meisten Mitgliedstaaten gesunken ist. Als größter Erzeuger erweist sich weiterhin Italien mit einer Produktion von 50,3 Mio. hl im Vergleich zu 51,5 Mio. hl im Jahr 2015. Aus dem Land wird von guten Qualitäten für 2016 sowie höheren Exporten im Vergleich zum Vorjahr berichtet. In Frankreich wird ein Produktionsrückgang um zirka 12% auf rund 42 Mio. hl erwartet. Die Qualität des Ernteguts ist in dem Land allerdings hoch und die Exporte befinden sich auch hier über dem Vorjahresniveau. In Spanien fällt die Erzeugung mit 41,5 Mio. hl im Vergleich zu 42,21 Mio. hl 2015 voraussichtlich unwesentlich geringer aus, wobei in einigen Regionen die Ernte noch abgeschlossen werden muss. Überdies wurden in Spanien Rekordexporte vermeldet. In Deutschland ist die Ernte noch nicht beendet - die Schätzungen belaufen sich jedoch auf insgesamt 8,55 Mio. hl im Vergleich zu 8,87 Mio. hl im Vorjahr. Auch bei der portugiesischen Produktion wird ein Rückgang von rund 20% auf 5,6 Mio. hl im Vergleich zu 7,0 Mio. hl 2015 vorhergesagt.



Die Prognosen für die österreichische Produktion liegen bei 1,75 Mio. hl, das einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr bedeutet, welcher in erster Linie auf Frostschäden zurückzuführen ist. Auch in Ungarn hatten die Erzeuger mit Frost zu kämpfen, wobei letztendlich die Verluste nicht so groß ausfielen wie erwartet. Die Produktionsmenge wird sich in dem Land voraussichtlich auf 2,75 Mio. hl belaufen, das einem leichten Anstieg gegenüber 2015 entspricht. In der Tschechischen Republik wird für 2016 eine Weinernte guter Qualität sowie eine Erzeugung von 550.000 hl gegenüber 740.000 hl im Jahr 2015 erwartet.

Erstellt am 21.10.2016