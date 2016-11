Euro Tier mit positiver Halbzeitbilanz

Bei der Messe in Hannover schlägt das Herz der "modernen Nutztierhaltung".

Die seit Dienstag laufende weltweite Leitmesse für Tierhaltungs-Profis, die EuroTier 2016, zieht die Landwirte in großer Zahl an. Nach Angaben des Veranstalters DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) haben bei Halbzeit rund 80.000 Besucher aus aller Welt das Messegelände in Hannover aufgesucht.

Die zahlreichen technischen Neuheiten und das umfangreiche Angebot an Informationsmöglichkeiten über die Zukunftsfragen der Tierhaltung, auch über die Fragen der innovativen Energieversorgung, stehen im Blickpunkt des Interesses. Wie erste, vorläufige Ergebnisse einer neutralen Besucherumfrage zeigen, ist an den beiden ersten Veranstaltungstagen ein hohes Besucheraufkommen aus dem Ausland zu verzeichnen. Auffallend ist bisher der starke Besuch von Fachleuten aus dem Nahen und Mittleren Osten, Ost- und Südostasien sowie aus Nord-, Mittel- und Südamerika und aus Osteuropa. Auch die Aussteller haben den bisher insgesamt sehr guten Besuch registriert. Sie berichten von guten Gesprächen an ihren Ständen.

Mit ihrem einzigartigen Informationsangebot ist die EuroTier für die Landwirte im gegenwärtigen, schwierigen Gesellschafts- und Marktumfeld die ideale Informationsplattform. Hier können sie vergleichen und diskutieren und damit die Perspektiven für die richtigen Weichenstellungen für die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen schaffen.

Erstellt am 17.11.2016