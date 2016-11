EU will Syngenta-Deal "genau prüfen"

Bei der Agrochemie stehen weitere Konsolidierungen bevor.

Die EU-Kommission leitet eine eingehende Untersuchung der geplanten Übernahme von Syngenta durch ChemChina ein.

"Das Vorhaben würde ein führendes Pflanzenschutzunternehmen mit einem der wichtigsten Generikaproduzenten zusammenbringen", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Daher müsse sorgfältig geprüft werden, ob der geplante Zusammenschluss für die Landwirte höhere Preise oder eine geringere Auswahl bewirke. ChemChina will Syngenta übernehmen und kontrolliert bereits Adama, den größten Anbieter generischer Pflanzenschutzmittel in Europa. Als Generikahersteller könnte Adama auf vielen Märkten in engem Wettbewerb mit dem Schweizer Agrarchemiekonzern stehen, fürchtet die EU-Kommission.



Neben den Märkten für Pflanzenschutzmittel soll auch untersucht werden, ob der Zusammenschluss die Belieferung mit Wirkstoffen durch Syngenta und ChemChina negativ beeinflussen könnte. Am 23. September 2016 wurde das Vorhaben bei der EU-Kommission zur Genehmigung angemeldet. Die Brüsseler Behörde verfügt nun über 90 Arbeitstage, bis zum 15. März 2017, um einen Beschluss zu erlassen. Die Einleitung eines eingehenden Prüfverfahrens greift dem Ergebnis der Untersuchung nicht vor.



Das Kaufangebot von ChemChina beläuft sich auf rund 43 Mrd. USD (39 Mrd. Euro) - das sind 465 USD (426 Euro) in bar je Syngenta-Namensaktie zuzüglich einer Sonderdividende. Erst 2015 hatte Syngenta ein Übernahmeangebot des US-Konkurrenten Monsanto abgelehnt. Letzterer soll nun selbst von Bayer für 66 Mrd. USD übernommen werden.

Erstellt am 2.11.2016