EU-Weizenernte brach um zehn Prozent ein

Weltweit kommt aber eine Rekordernte herein.

Trotz einer beträchtlichen weltweiten Getreideernte 2016 zeigen jüngste Schätzungen vom Dachverband der EU-Landwirte und -Genossenschaften, COPA-COGECA, dass die Weizenproduktion der EU-28 in diesem Jahr um 10% und die Rapserzeugung um 9,2% im Vergleich zu 2015 gesunken sind. Bei Mais erwartet die Interessenvertretung eine um 9,3% höhere Produktion gegenüber dem Vorjahr.

"Neueste Prognosen zeigen, dass die Weizenproduktion der EU-28 in diesem Jahr im Vergleich zu 2015 um durchschnittlich 10% niedriger liegt, die Erträge fallen geringer aus und die Situation könnte sich mit Blick auf alle Getreidearten der EU-28 noch verschlimmern, da die Ernte in einigen Ländern noch nicht vollständig abgeschlossen ist", erläuterte Max Schulman, COPA-COGECA-Arbeitsgruppenvorsitzender für Getreide. Besonders Frankreich habe es mit einem Einbruch von 30% hart getroffen. "Der Rückgang ist vorrangig auf widrige Witterungsbedingungen zurückzuführen. Viele Länder litten dieses Jahr zudem unter Schädlingen und Krankheiten, deren Bekämpfung zunehmend schwieriger wird, da sie gegenüber Pflanzenschutzmitteln immer stärkere Resistenzen entwickeln. Es gibt nicht genügend effiziente Pflanzenschutzmittel auf dem Markt und dies muss angegangen werden", forderte Schulman.



Die schlechte Lage der EU-Landwirte werde durch die auf dem Weltmarkt eingefahrenen Rekord-Getreideernten noch verschlimmert. "Preise werden nach unten gedrückt und die EU-Landwirte sind mit gravierenden Cash-Flow-Problemen konfrontiert. Ohne liquide Mittel können sie nicht genügend zertifiziertes Saatgut oder Düngemittel für die Aussaat der folgenden Saison kaufen, was zu einer weiteren schlechten EU-Ernte im nächsten Jahren führen könnte", warnte Schulman.



Auch die EU-Rapsproduktion sei mit einem Minus von 9,2% das zweite Jahr in Folge deutlich zurückgegangen, legte Arnaud Rousseau, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Ölsaaten von COPA und COGECA, die aktuelle Schätzung dar. Als Ursachen machte er widrige Witterungsbedingungen, aber auch zunehmende Schäden durch Insekten in mehreren Regionen der EU aus. "Die mangelnde Verfügbarkeit von effizienten Pflanzenschutzmitteln hat zu dieser schlechten EU-28-Ernte von Ölsaaten und Leguminosen beigetragen", resümierte Rousseau.



"Wir müssen die aktuelle EU-Politik zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln überdenken, ansonsten werden Rapserzeuger eine ihrer Hauptanbaukulturen in ihren Fruchtfolgesystemen verlieren, welche jedoch entscheidend für den Erhalt der biologischen Vielfalt sind. Die Landwirte müssen auch in der Lage sein, effektive Pflanzenschutz- und Düngemittel auf Ökologischen Vorrangflächen anzuwenden, andernfalls werden wir eine wichtige Anbaukultur auf Kosten von Viehzüchtern und der Umwelt verlieren", gab Rousseau zu bedenken.

Erstellt am 16.9.2016