EU-Kommission präsentiert Arbeitsprogramm für 2017

Für die Landwirtschaft strebt Kommissionspräsident Juncker Vereinfachungen an.

Die Europäische Kommission hat ihr Arbeitsprogramm für das kommende Jahr beschlossen. Es konzentriert sich auf die zehn politischen Prioritäten der Juncker-Kommission und enthält 21 Schlüsselinitiativen, die die Brüsseler Behörde im kommenden Jahr anstoßen wird.

Auch die Vereinfachung und Modernisierung der Gemeinsamen Agrarpolitik soll vorangetrieben werden. Wie in dem Text vermerkt, soll die "Position der Landwirte in der Lebensmittelversorgungskette entsprechend der Ergebnisse der Task Force Agrarmärkte und des zuständigen Forums gegebenenfalls mit weiteren Maßnahmen verbessert werden".



Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte: "Wir konzentrieren uns auf die wichtigen Dinge, auf konkrete Maßnahmen, die das Leben der Menschen verbessern. Im Vorfeld des 60-jährigen Jubiläums der Römischen Verträge im kommenden März sollten wir uns auf eine positive Tagesordnung verständigen. In den kommenden Wochen werde ich - zusammen mit dem EU-Parlament und dem Europäischen Rat - eine Reihe politisch besonders bedeutsamer Initiativen auswählen, die im Gesetzgebungsprozess in den kommenden Monaten Vorfahrt haben sollen. So sieht ein Europa aus, das hält, was es verspricht."



Das diesjährige Arbeitsprogramm enthält 21 Schlüsselinitiativen sowie 18 neue REFIT-Vorschläge, mit denen bestehende Rechtsvorschriften verbessert und die Zweckmäßigkeit der EU-Gesetzgebung gewahrt werden sollen. Das Arbeitsprogramm der EU-Kommission soll ergebnisorientiert sein, deshalb sind zudem 34 prioritäre noch im Gesetzgebungsprozess befindliche Vorschläge aus den letzten zwei Jahren inkludiert.



Die Schlüsselinitiativen konzentrieren sich auf die Umsetzung der zehn Prioritäten der Juncker-Kommission und umfassen etwa die Schaffung neuer Impulse für Arbeitsplätze, Wachstum und Investitionen; eine Halbzeitüberprüfung der Situation beim digitalen Binnenmarkt; Maßnahmen zur Umsetzung der Energieunion; die Vertiefung und Schaffung eines gerechteren Binnenmarktes; Reformvorschläge für eine EU mit 27 Mitgliedstaaten; die Umsetzung der Strategie "Handel für Alle"; Beratungen zur Schaffung einer Sicherheitsunion zur Bekämpfung des Terrorismus; die Europäische Migrationsagenda; Vorbereitungen eines Europäischen Verteidigungsfonds sowie die Harmonisierung bestehender Rechtsakte mit den Vertragsvorschriften über delegierte und Durchführungs-Rechtsakte.

Erstellt am 31.10.2016