Erdäpfel: Lager gut gefüllt

Heuer müssen viele beschädigte Knollen aussortiert werden.

Der österreichische Erdäpfelmarkt startet relativ unspektakulär in den November. Nach Abschluss der Ernte sind die Lager der Landwirte und Händler gut gefüllt. Ein deutlicher Unterschied dürfte heuer aber zwischen der Brutto- und Nettoerntemenge bestehen.

Aufgrund zahlreicher qualitativer Mängel werden die Aussortierungen heuer überdurchschnittlich hoch ausfallen. Wieviel qualitativ einwandfreie Speiseware tatsächlich in dieser Saison zur Vermarktung ansteht, ist somit schwer abschätzbar, teilte die Interessensgemeinschaft Erdäpfelbau mit.



Auf der Nachfrageseite gibt es vorerst keine neuen Impulse. Der Inlandsabsatz läuft stetig auf saisonüblichem Niveau. Exporte werden in überschaubarem Umfang getätigt. Die Erzeugerpreise liegen stabil auf dem Vorwochenniveau. Mittelfallende Ware wird meist um 12 Euro/100 kg und Übergrößen um 8 Euro übernommen. Für kleinpackungsfähige Premiumware mit AMA-Gütesiegel werden unverändert 15 Euro/100 kg gezahlt.



Auch in Deutschland ist die Speisekartoffelernte bereits eingebracht. Feldware beziehungsweise Kartoffeln in provisorischen Lagern, die vor dem Winter geräumt sein müssen, gibt es heuer deutlich weniger als sonst zu Novemberbeginn. Um den ruhigen, aber stetigen Inlandsbedarf zu decken, muss in vielen Regionen bereits auf Lagerware zurückgegriffen werden. Die Preise dafür zogen in der letzten Woche weiter an. Im Bundesdurchschnitt konnten sich die Erzeugerpreise auf 15,80 bis 16,80 Euro/100 kg verbessern.

Erstellt am 3.11.2016