Ennstal Milch auf Expansionspfad

Das Unternehmen aus dem Bezirk Liezen investiert in neue Abfüllanlagen.

Das steirische Molkereiunternehmen Ennstal Milch möchte weiter expandieren und hat zwei neue, hochmoderne Abfüllanlagen in Betrieb genommen. Die Maschinen gewährleisten eine besonders schonende, umweltfreundliche und effiziente Herstellung von Milchprodukten für den Handel.

Rund 17 Mio. Euro wurden in die neuen Anlagen investiert. Ennstal Milch zählt zu den größeren Molkereien in Österreich, jährlich werden am Stammsitz in Stainach mehr als 81 Mio. kg Milch von 750 bäuerlichen Lieferanten verarbeitet und an Kunden in aller Welt geliefert. Das Unternehmen erzielte 2015 einen Umsatz von rund 80 Mio. Euro und beschäftigt 230 Mitarbeiter.



"Mit diesen neuen Anlagen etablieren wir uns endgültig als Top-Anbieter für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie auf höchstem technischen Niveau - wir sind hier Vorreiter in ganz Europa", sagt Harald Steinlechner, Geschäftsführer der Ennstal Milch. "Durch unsere Positionierung als Spezialitätenhersteller sowie Copacker für namhafte nationale und internationale Markenartikler wie Mars, Müller oder Maresi sowie den Handelsmarken für Spar, Rewe, Hofer und Aldi nehmen wir eine wichtige Rolle als Nahrungsmittelproduzent ein", so Steinlechner.

Erstellt am 6.12.2016