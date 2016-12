engelbert strauss stattet EuroSkills aus

Foto: WKÖ

Die besten jungen Fachleute Österreichs zeigen bei den EuroSkills von 30. November bis 4. Dezember 2016 in Göteborg ihr Können. Sie setzen nicht nur auf Top-Leistungen, sie möchten auch den Titel Team-Europameister verteidigen.

engelbert strauss Österreich mit Sitz in Linz stellt wieder Team- und Workwear zur Verfügung. Der Spezialist für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz perfektioniert damit den professionellen Aufritt des Team Austria. Neun Frauen und 26 Männer aus Österreich nehmen an der Europameisterschaft der Berufe, den EuroSkills 2016, in Schweden teil. Mehr als 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 28 Nationen werden erwartet – sie treten in 35 verschiedenen Berufen an.



Bisher hat sich das Team Austria bei den internationalen Berufswettbewerben immer wieder über zahlreiche Auszeichnungen gefreut. Heuer darf bzw. muss sogar der Europameistertitel verteidigt werden. Betreut und trainiert werden die 35 jungen Leute von einem wunderbaren Team an Fachleuten, die großteils auch in der internationalen Jury vertreten sind.



Nach dem Vorbild der Berufsweltmeisterschaften WorldSkills fanden 2008 erstmals die Berufseuropameisterschaften EuroSkills statt. Die Teilnehmer stellen dabei ihr Wissen und ihre Fertigkeiten in konkreten Arbeitssituationen in ihrem Fachbereich unter Beweis. Die Teilnehmer sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Wettbewerbssprache ist ausschließlich Englisch. Insgesamt werden bei EuroSkills 2016 rund 500 Teilnehmer aus den WorldSkills Europe Mitgliedsländern erwartet. SkillsAustria koordiniert innerhalb der Wirtschaftskammer Österreich die Staatsmeisterschaften der Berufe. Die Erst- bzw. Zeitplatzierten treten in der Regel bei den EuroSkills bzw. WorldSkills an.

Quelle: engelbert strauss

Erstellt am 2.12.2016