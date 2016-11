Energy Globe Award für Hofer-Projekt

Die Supermarktkette Hofer wurde für ihre CO2-Neutralität ausgezeichnet.

Am 10. November wurde der Oscar der Umwelt, der Energy Globe Award, in einer spektakulären, globalen interaktiven Zeremonie an die besten nachhaltigen Umweltprojekte vergeben.

Die international beachtete Verleihung fand unter großem Jubel und Aufmerksamkeit im Rahmen des UNO Weltklimagipfels in Marrakesch statt. Das Interesse an den nominierten Umweltprojekten sowie den 178 nationalen Siegern war groß und viele Besucher der Weltklimakonferenz kamen zum Energy Globe Stand bei der Österreichischen Wirtschaftskammer, um mehr über die Projekte zum Schutz unseres Planeten zu erfahren.



Sehr zufrieden waren auch die Partner von Energy Globe, die Österreichische Wirtschaftskammer und die Greiner Group, mit der eine neue Kategorie Sustainable Plastics initiiert wurde. „Die Energy Globe Awards zeigen, dass die emissionsfreie Nutzung unserer Ressourcen möglich ist. Mit deren Hilfe kann man nachhaltige Entwicklung vorantreiben und negative Umwelteinflüsse reduzieren.“, meinte auch schon Kofi Annan.

Wolfgang Neumann, der Gründer des international begehrten Umweltpreises, war vor Ort anwesend. „Es ist einfach sensationell, wie sich der Energy Globe Award entwickelt hat. Ich bin so stolz, dass wir mittlerweile schon 2000 Einreichungen aus 178 Ländern haben. Es ist so motivierend und gibt Hoffnung für die Zukunft, wenn man die Vielzahl der innovativen Projekte sieht. Gemeinsam können wir die Welt verändern und Hand in Hand an einer lebenswerten Zukunft arbeiten. Besonders freut mich auch, dass ein Projekt aus meiner Heimat Österreich gewonnen hat.“



Gewonnen hat in der Kategorie Luft die österreichische Supermarktkette Hofer, der erste Lebensmittelhändler in deutschsprachigen Ländern, der komplett CO2-neutral arbeitet. Alles was durch die großangelegte Kampagne nicht an Emissionen eingespart werden kann, wird durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Ihr einzigartiges Konzept der Emissionsvermeidung, der regionalen Lebensmittelauswahl sowie der aktiven Einbindung von Kunden und Mitarbeitern hat ihnen schließlich auch zum Sieg verholfen. Neben dem österreichischen Projekt waren auch Projekte aus den USA und Indien für die Kategorie Luft nominiert. Eine Software aus den USA für die Überwachung der Infrastruktur in Rechenzentren ermöglicht es dem Rechenzentrumsleiter, die Anlagen mit maximaler Effizienz zu betreiben. So kann er die Kapazität planen und verwalten, Stillstand minimieren, den Energieverbrauch minimieren und Geld sparen. Das indische Sozialunternehmen Pollinate Energy bildet Leute dazu aus, Slumbewohner mit erneuerbarer Energie zu versorgen.



Der strahlende Sieger in der Kategorie Erde ist eine Initiative aus Bangladesch, die in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung Bäume pflanzt, für sauberes Wasser sorgt und auf erneuerbarer Energie basierende Technologien verbreitet. In der Kategorie Feuer durfte das zukunftsweisende Projekt von Multicon Solar den Energy Globe Award mit nach Hause nehmen. Das deutsche Unternehmen hat ein mobiles Solarkraftwerk entwickelt, das laute und umweltbelastende Dieselgeneratoren ersetzt. Das Solarkraftwerk wird in einem Container schlüsselfertig geliefert und kann ganz einfach vor Ort in Betrieb genommen werden. In der Kategorie Wasser hat es das Tropical Research and Conservation Centre aus Malaysia, das mit einem innovativen Ansatz Korallenriffe wiederherstellt, geschafft.



In der wichtigsten Kategorie Jugend hat der Verein VertidosCero den Sieg davongetragen. Erhat eine App für saubere Strände entwickelt. Jeder kann hier illegale Mülldeponien eintragen damit Strategien gegen die Verschmutzung der Strände entwickelt werden können. In der neuen Kategorie Sustainable Plastics geht es um die nachhaltige Verwendung von Kunststoff. Ein Vorzeigebeispiel dafür ist der Sieger Mbezi Recycling aus Tansania. Sie stellen Zaunpfosten aus Plastikmüll her, der in diesem Land reichlich vorhanden ist und viele Gegenden verschmutzt.

