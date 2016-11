Einkommensversicherung wird der Weg geebnet

Schwankende Preise sollen künftig von einer Versicherung ausgeglichen werden.

Der Agrarausschuss des Europaparlaments hat erste Hinweise für die Gestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nach 2020 gegeben. In einer Erklärung legten sie den Akzent auf zunehmende Preisschwankungen, die die Einkommen der Landwirte verminderten und sie von notwendigen Investitionen in ihre Betriebe abhielten.

Bisher gebe es lediglich in der 2. Säule der GAP ein Instrument zur Preisabsicherung. Es werde nur von wenigen EU-Mitgliedstaaten genutzt und habe mit 2% einen minimalen Anteil an den Ausgaben in der 2. Säule. Die USA, China und Brasilien gingen einen anderen Weg als die EU, bemängelte der EP-Agrarausschuss. Dort würden immer mehr Haushaltsmittel für die Risikoabsicherung von Landwirten verwendet, wohingegen sich die EU auf entkoppelte Direktzahlungen beschränke. Die Europaabgeordneten forderten deshalb einen Ausbau der Versicherung gegen Preisschwankungen. Zudem wollen sie Erzeugergemeinschaften stärken und für mehr Preistransparenz sorgen.

