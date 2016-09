Einkommensstabiliserung wird zu wenig genutzt

Die Programme müssten attraktiver werden, meint EU-Kommissar Hogan.

Die EU-Mitgliedstaaten nutzen derzeit kaum die Möglichkeit für einkommensstabilisierende Maßnahmen in der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (Ländliche Entwicklung).

EU-Agrarkommissar Phil Hogan will nun die Programme attraktiver machen und Instrumente zur Stabilisierung der Einkommen zukünftig für einzelne Sektoren erlauben. Besonders von Milch- und Schweinefleischerzeugern wurde in einigen EU-Mitgliedstaaten der Ruf nach besseren Absicherungsmöglichkeiten laut. Die EU-Kommission hat nun einen Vorschlag mit Vereinfachungen für Landwirte und die Verwaltung dazu vorgelegt, betonte Hogan.



Außerdem sollen Landwirte, die an Förderprogrammen für den ländlichen Raum teilnehmen, leichter an Kredite der Europäischen Investitionsbank herankommen. "Wir sehen insbesondere neue Finanzierungsinstrumente für Junglandwirte und für Milchviehbetriebe vor", erklärte Hogan. Schließlich sollen Erzeuger einfacher nachweisen können, dass sie "aktive Landwirte" sind. Alle drei Verbesserungsvorschläge der EU-Kommission müssen mit dem Europaparlament und den EU-Mitgliedstaaten noch abgestimmt werden.

Erstellt am 20.9.2016