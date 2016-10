Einböck gründet Tochterfirma in Frankreich

Jean-Fréderic Martin, Vertreter für Einböck in Frankreich, und Firmeneigentümer Leopold Einböck besiegeln die Gründung von Einböck France.

Um die Händler und Kunden in Frankreich, dem größten Agrarmarkt Europas, besser bedienen zu können, gründete der Landmaschinenhersteller Einböck seine erste Tochtergesellschaft: Einböck France S.A.R.L. Der Spezialist für biologische Landwirtschaft tritt dadurch noch stärker am französischen Markt auf.

Nach einem sowohl national als auch international erfolgreichen Geschäftsjahr 2015/16 setzt die renommierte österreichische Fa. Einböck – ein weltweit tätiger Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen zur mechanischen Beikrautregulierung, Minimalbodenbearbeitung, Saatbettbereitung und Grünlandpflege – nun den nächsten großen Schritt in seiner über 80jährigen Firmengeschichte: Die Gründung der ersten Tochtergesellschaft in Frankreich.



Bisher wurde Frankreich, der größte Agrarmarkt Europas, mit nur einem Generalimporteur bedient. Dies war jedoch für die stetig steigenden Verkäufe und für das Serviceangebot, das Einböck seinen Kunden bieten will, zu wenig. Daher wurde mit 1. Oktober 2016 die erste Tochtergesellschaft Einböck France S.A.R.L. in Frankreich eröffnet. Der Sitz der Firma befindet sich in Haguenau im Elsass, in der Nähe von Straßburg. Derzeit ist man gerade dabei, ein Verkäufernetz aufzubauen und das Händlernetz stark zu vergrößern. Damit will Einböck die Präsenz beim Endkunden vor Ort deutlich erhöhen.



Neue Geräte, wie der in Frankreich schon sehr beliebte Rollstriegel AEROSTAR-ROTATION, die Rotorhacke ROTARYSTAR und die Kameralenkung ROW GUARD für die seit Jahren bewährten Hackgeräte CHOPSTAR werden sicherlich auch ihren Teil zum weiteren Erfolg auf diesem Markt beitragen. Firmeneigentümer Leopold Einböck ist überzeugt davon, zum richtigen Zeitpunkt diesen Schritt gemacht zu haben: „Gerade jetzt bewegt sich in Sachen Bodenbearbeitung viel in Frankreich. Mit unseren Maschinen sind wir bestens für diese Herausforderungen gerüstet. Die Erkenntnisse, die wir auf dem französischen Markt gewinnen, werden auch unseren Händlern und Partnern in anderen Ländern zu Gute kommen.“



Gleichzeitig mit der Gründung der Tochtergesellschaft wird auch der Firmensitz des Mutterunternehmens in Dorf an der Pram, Oberösterreich, ausgebaut und erweitert. Es werden zurzeit neue Räumlichkeiten für Produktion und Logistik errichtet um die geplanten Produktions- und Umsatzsteigerungen nicht nur am französischen Markt sondern auch in allen Ländern bewältigen zu können.

